به گزارش ایلنا، تیم ملی مراکش، میزبان جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، رقابت‌ها را با پیروزی مقابل کومور آغاز کرد. شاگردان ولید رکراکی در ورزشگاهی مملو از هواداران خودی، با برتری ۲ بر صفر نخستین گام را در این تورنمنت محکم برداشتند.

نخستین گل مراکش در دقیقه ۵۵ و توسط براهیم دیاز به ثمر رسید؛ گلی که نتیجه فشار مستمر شیرهای اطلس بر دروازه کومور بود. پس از این گل، مراکش همچنان مالک توپ و میدان باقی ماند و اجازه خلق موقعیت جدی را به حریف نداد.

در ادامه و در دقیقه ۷۴، ایوب الکعبی اختلاف را افزایش داد. مهاجم مراکشی المپیاکوس روی ارسال صلاح‌الدین از پشت محوطه جریمه، با یک ضربه قیچی‌برگردان تماشایی در نزدیکی نقطه پنالتی، توپ را به گوشه دروازه فرستاد؛ گلی که بلافاصله با واکنش گسترده و تحسین کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

این گل زیبا نه‌تنها خیال میزبان را از کسب سه امتیاز راحت کرد، بلکه به یکی از صحنه‌های شاخص دیدار افتتاحیه جام ملت‌های آفریقا تبدیل شد و بار دیگر توانایی‌های فنی الکعبی را به نمایش گذاشت.

با این پیروزی، تیم ملی مراکش نخستین سه امتیاز خود را در گروه اول به دست آورد؛ گروهی که علاوه بر مراکش و کومور، تیم‌های مالی و زامبیا نیز در آن حضور دارند.

