وزیر ورزش و جوانان وارد استان مازندران شد

وزیر ورزش و جوانان وارد استان مازندران شد
وزیر ورزش و جوانان صبح امروز با استقبال مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، رضا حاجی پور، نماینده مجلس آمل و حسین بریمانی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان وارد فرودگاه شهر ساری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، دکتر احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (دوشنبه اول دی ماه) با استقبال مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، رضا حاجی پور، نماینده مجلس آمل و حسین بریمانی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان وارد فرودگاه شهر ساری شد.

سفر یک روزه دکتر دنیامالی به استان مازندران به منظور بازدید و افتتاح برخی از اماکن ورزشی شهرستان های جویبار، آمل و قائم شهر انجام شده است.

سالن پنج هزار نفری جویبار، سالن چند منظوره کاله، ورزشگاه شهید وطنی، سالن و پیست دوچرخه سواری ماهفروجک اماکنی هستند که وزیر ورزش و‌ جوانان از آن ها دیدن می کند.

مراسم بهره برداری از پروژه استخر آمل نیز در این روز با حضور وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان مجلس و سایر مسئولان و مقامات استان انجام خواهد شد.

گفتنی است در این سفر سید مناف هاشمی، معاون توسعه منابع و‌مدیریت، سید غنی نظری، معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت ورزش و جوانان و سید محمد علی ثابت قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و‌ نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز حضور دارند.

