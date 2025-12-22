ترکیب احتمالی تراکتور برای بازی آسیایی
تراکتور امروز در یک بازی حساس به مصاف الدحیل میرود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور در هفته ششم رقابتهای لیگ نخبگان در دیداری حساس به مصاف الدحیل خواهد رفت. سرخپوشان تبریزی که در رتبه سوم جدول قرار دارند، در صورت پیروزی مقابل نماینده قطر صعود خود را مسجل خواهند کرد و تقریبا حضور در بین چهار تیم بالای جدول را هم قطعی میکنند.
مهمترین نکته ترکیب تراکتور برای این بازی موضوع ریکاوری و تقسیم انرژی بازیکنان است. جایی که عملا آنها فرصتی برای بازتوانی و مرور تاکتیکها نداشتند و حالا در شرایط خاص به مصاف دحیل خواهند رفت.
تراکتور در این بازی ایگور پوستونسکی و صادق محرمی را در اختیار نخواهد داشت. آنها از بازی بعدی میتوانند تیم خود را همراهی کنند.
همچنین دوماگوی دروژدک که دیدار با پرسپولیس را به علت مصدومیت از دست داد، در این دیدار شانس بازی خواهد داشت و میتواند به جای تومیسلاو اشتراکالی در ترکیب سرخپوشان تبریزی قرار بگیرد.
از بین بازیکنان تهاجمی امیرحسین حسینزاده تنها کسی بود که تا پایان مسابقه در زمین ماند و حالا سوال این است که آیا او دوباره فیکس بازی میکند یا خیر؟
ترکیب احتمالی تراکتور:
علیرضا بیرانوند
دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، الکس سدلار، محمد نادری
اودیل خامروبکف
تیبور هلیلوویچ، رجی لوژکیا
مهدی ترابی، مهدی هاشمنژاد
امیرحسین حسینزاده