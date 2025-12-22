خبرگزاری کار ایران
پایان مصدومیت مدافع استقلال در آستانه بازی المحرق
سامان فلاح در دسترس ریکاردو ساپینتو قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، سامان فلاح، مدافع جوان و تاثیرگذار استقلال که طی هفته‌های گذشته به دلیل آسیب‌دیدگی از ترکیب آبی‌پوشان دور مانده بود، سرانجام نشانه‌های روشنی از پایان مصدومیتش بروز داد. این بازیکن در تمرینات اخیر استقلال با استوک در تمرینات گروهی حاضر شد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد مشکل جسمانی او تا حد زیادی برطرف شده و آماده بازگشت به شرایط مسابقه است.

فلاح در مقطعی مصدوم شد که تازه به ثبات رسیده بود و عملکرد رو به رشدش باعث شده بود به یکی از مهره‌های قابل اعتماد ریکاردو ساپینتو در خط دفاع تبدیل شود. غیبت او در بازی‌های اخیر، دست کادر فنی را برای چینش خط دفاعی تا حدی بسته بود و حالا بازگشت این مدافع می‌تواند دوباره تعادل و اطمینان را به ساختار دفاعی استقلال برگرداند.

با حضور فلاح در تمرینات گروهی، او حالا به عنوان گزینه‌ای در دسترس برای ساپینتو مطرح است؛ موضوعی که در آستانه دیدار حساس آسیایی اهمیت دوچندان دارد. استقلال در هفته‌های اخیر با مصدومیت چند مدافع کلیدی روبه‌رو بوده و اضافه شدن دوباره فلاح، می‌تواند دست سرمربی پرتغالی را برای انتخاب ترکیب اصلی بازتر کند.

استقلال در دیداری سرنوشت‌ساز برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه به مصاف المحرق می‌رود. در چنین مسابقه‌ای که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند همه چیز را تغییر دهد، بازگشت سامان فلاح خبر امیدوارکننده‌ای برای آبی‌هاست؛ مدافعی که می‌تواند یکی از برگ‌های مهم ساپینتو در این جدال حساس باشد.

