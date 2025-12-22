به گزارش ایلنا، در تک بازی شب ماقبل پایانی هفته هفدم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 20 امشب (یکشنبه) تیم فوتبال منچستریونایتد در دیداری خارج از خانه رو در روی استون‌ویلا در ورزشگاه ویلا پارک قرار گرفت و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.

متئوس کونیا در دقیقه 3+90 برای شیاطین سرخ در این بازی گلزنی کرد.

فردا و در آخرین بازی این هفته؛ فولام از ساعت 23:30 در خانه پذیرای ناتینگهام‌فارست خواهد بود.

در جدول رده بندی لیگ برتر؛ آرسنال با 39 امتیاز همچنان صدر جدول را در تصاحب خود دارد، منچسترسیتی 37 امتیازی در رده دوم ایستاده و استون‌ویلا با 33 34 36 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

