منچستریونایتد در خانه استونویلا باخت
تیم فوتبال منچستریونایتد بازی خارج از خانه مقابل استونویلا را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، در تک بازی شب ماقبل پایانی هفته هفدم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 20 امشب (یکشنبه) تیم فوتبال منچستریونایتد در دیداری خارج از خانه رو در روی استونویلا در ورزشگاه ویلا پارک قرار گرفت و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.
متئوس کونیا در دقیقه 3+90 برای شیاطین سرخ در این بازی گلزنی کرد.
فردا و در آخرین بازی این هفته؛ فولام از ساعت 23:30 در خانه پذیرای ناتینگهامفارست خواهد بود.
در جدول رده بندی لیگ برتر؛ آرسنال با 39 امتیاز همچنان صدر جدول را در تصاحب خود دارد، منچسترسیتی 37 امتیازی در رده دوم ایستاده و استونویلا با 33 34 36 امتیاز در رده سوم قرار دارد.