خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منچستریونایتد در خانه استون‌ویلا باخت

منچستریونایتد در خانه استون‌ویلا باخت
کد خبر : 1731087
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال منچستریونایتد بازی خارج از خانه مقابل استون‌ویلا را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، در تک بازی شب ماقبل پایانی هفته هفدم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 20 امشب (یکشنبه) تیم فوتبال منچستریونایتد در دیداری خارج از خانه رو در روی استون‌ویلا در ورزشگاه ویلا پارک قرار گرفت و با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.

متئوس کونیا در دقیقه 3+90 برای شیاطین سرخ در این بازی گلزنی کرد.

فردا و در آخرین بازی این هفته؛ فولام از ساعت 23:30 در خانه پذیرای ناتینگهام‌فارست خواهد بود.

در جدول رده بندی لیگ برتر؛ آرسنال با 39 امتیاز همچنان صدر جدول را در تصاحب خود دارد، منچسترسیتی 37 امتیازی در رده دوم ایستاده و استون‌ویلا با 33 34 36 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن