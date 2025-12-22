جشنواره گل بایرن مونیخ مقابل هایدنهایم

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته پانزدهم بوندس‌لیگای آلمان و آخرین شب این رقابت‌ها؛ تیم فوتبال بایرن مونیخ از ساعت 20 امشب (یکشنبه) میهمان هایدنهایم در ویث آرِنا بود و در پایان موفق شد میزبان خود را با نتیجه پُرگل 4 بر صفر شکست دهد.

برای باواریایی‌های در این بازی؛ یوزپ استانیشیچ (15)، میشل اولیسه (32)، لوئیس دیاز (86) و هری کین (3+90) گلزنی کردند.

در جدول رده‌بندی بوندس‌لیگا و در پایان هفته پانزدهم؛ بایرن مونیخ با 38 امتیاز صدرنشین است و تیم های دورتموند و لورکوزن به ترتیب با 32 و 29 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

