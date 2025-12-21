سنگربان خیبر: سپاهان را کامل آنالیز کرده بودیم
حسین پورحمیدی با تأکید بر آمادگی تاکتیکی تیمش، مهار پنالتی سپاهان را حاصل آنالیز دقیق و تمرکز تیمی دانست و گفت پیروزی برابر یکی از مدعیان فوتبال ایران اتفاقی نبوده است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال خیبر خرمآباد با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل سپاهان در دیداری خارج از خانه، شگفتیساز جام حذفی شد و با حذف یکی از مدعیان اصلی، به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد. در این دیدار، حسین پورحمیدی، دروازهبان خیبر، با واکنشهای مؤثر و مهار پنالتی امید نورافکن نقش پررنگی در برتری تیمش ایفا کرد.
پورحمیدی پس از این مسابقه، مهار پنالتی را نتیجه لطف خدا و تلاش جمعی تیم دانست و گفت: من تنها نبودم؛ همه بچهها در زمین زحمت کشیدند و این پیروزی حاصل کار گروهی بود.
او درباره غیبت سیدمحمد دیناروند و حضور خودش در ترکیب اصلی تأکید کرد: برای ما فرقی نمیکند چه بازیکنی در زمین است. هر کسی بازی کند، تمام تلاشش را برای تیم انجام میدهد و این مهمترین موضوع است.
سنگربان خیبر با اشاره به صحنههایی که روی زمین میافتاد، از لیز خوردن مداوم خود بهدلیل شرایط کفش و زمین صحبت کرد و درباره موقعیت سپاهان که توپ به هر دو تیرک دروازه برخورد کرد، گفت: واقعاً تعجب کردم؛ زانوی من کنار تیر بود و نمیدانم توپ چطور گل نشد، اما قسمت این بود که وارد دروازه نشود.
پورحمیدی درباره صحنه پنالتی و نقش آنالیز فنی کادر تیم افزود: ما سپاهان را کاملاً آنالیز کرده بودیم. تمرکزم بیشتر روی احسان حاجصفی بود و انتظار داشتم او ضربه را بزند. وقتی توپ به نورافکن رسید، تمرکزم کمی به هم خورد، اما توپ را کامل دیدم و موفق به مهار آن شدم.
او در پایان، درباره حذف چند مدعی قهرمانی از جام حذفی تصریح کرد: همه چیز لطف خداست. کادر فنی ما بسیار خوب کار کرده و از همه آنها تشکر میکنم.