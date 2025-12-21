به گزارش ایلنا، احمد جمشیدیان، سرپرست تیم فوتبال سپاهان، پس از شکست ۳ بر یک این تیم برابر خیبر خرم‌آباد در جام حذفی، با بیان اینکه سپاهان موقعیت‌های متعددی برای تغییر نتیجه داشته است، اظهار داشت: با وجود دریافت گل روی غافلگیری و بازی ریسکی پس از عقب افتادن، عملکرد تیم به‌گونه‌ای نبود که مستحق باخت باشد، اما برخی مشکلات در فاز دفاعی وجود داشت که باید در دیدارهای آینده جبران شود.

او درباره شرایط زمین مسابقه توضیح داد: طی ماه‌های اخیر تلاش شده چمن ورزشگاه با حداقل استفاده در تمرینات، تنها برای برگزاری مسابقات حفظ شود و نسبت به فصل‌های گذشته، کیفیت زمین به شکل محسوسی بهبود یافته است.

سرپرست سپاهان در خصوص برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی این باشگاه گفت: محرم نویدکیا و کادر فنی از هفته‌ها قبل ارزیابی دقیقی از وضعیت تیم داشته‌اند و به جمع‌بندی لازم برای تقویت نقاط مورد نیاز رسیده‌اند. به گفته او، فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی سپاهان در روزهای آینده آغاز می‌شود، اما این جابه‌جایی‌ها گسترده نخواهد بود و هدف، افزایش کیفیت تیم با حداقل تغییرات است.

جمشیدیان همچنین درباره وضعیت بازیکنان مصدوم سپاهان بیان کرد: مهدی لیموچی تمرینات گروهی را آغاز کرده و احتمال بازگشت او از هفته آینده وجود دارد. درباره اخباری نیز عمل جراحی موفقیت‌آمیز بوده، اما کادر پزشکی برای اعلام زمان دقیق بازگشت، دو تا سه هفته دیگر زمان نیاز دارد. اعرابی هم پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، تمریناتش را از سر گرفته است.

او در واکنش به شایعات مربوط به وضعیت محمد عسکری و احتمال فسخ قراردادش تأکید کرد: همه بازیکنان در اختیار باشگاه هستند و در نیم‌فصل جدایی هیچ بازیکنی اتفاق نخواهد افتاد، مگر با تصمیم خود باشگاه. جمشیدیان افزود که مسائل پیش‌آمده برای بازیکنان جوان بخشی از روند طبیعی کسب تجربه است و باشگاه نیز نظارت بیشتری بر آن‌ها خواهد داشت.

سرپرست سپاهان در پایان با اشاره به بندهای قراردادی بازیکنان، از جمله محمد عسکری، تصریح کرد: این موضوعات در حیطه اختیارات مدیریت و هیئت‌مدیره باشگاه است و ارتباطی به کادر فنی یا سرپرست تیم ندارد.

