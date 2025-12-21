خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارسلونا روی نوار پیروزی؛ ویارئال ۱۰ نفره در خانه تسلیم شد

بارسلونا روی نوار پیروزی؛ ویارئال ۱۰ نفره در خانه تسلیم شد
کد خبر : 1731066
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال بارسلونا با پیروزی مقابل ویارئال در هفته هفدهم لالیگا، جایگاهش را در صدر جدول حفظ کرد.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ویارئال و بارسلونا از ساعت ۱۸:۴۵ در چارچوب هفته هفدهم لالیگا به مصاف هم رفتند.

دو تیم در شرایطی روبروی هم قرار گرفتند که بارسلونا به دنبال تثیبت صدرنشینی بود اما در سوی دیگر ویارئال که در فصل جاری خوب نتیجه گرفته است، حریف آسانی برای شاگردان هانسی فلیک نبود.

بازی را آبی‌واناری‌ها بهتر آغاز کردند و رافینیا در دقیقه ۱۲ بارسلونا را یک بر صفر جلو انداخت. اخراج رناتو ویگا در دقیقه ۳۹ کار ویارئال را در خانه برای جبران سخت‌تر کرد. بارسا که با توجه به ۱۰ نفره شدن ویارئال فشار روی دروازه حریف را بیشتر کرده بود، در دقیقه ۶۳ توسط لامین یامال به گل دوم هم رسید و فاصله را بیشتر کرد.

در نهایت بارسلونا توانست با نتیجه ۲ بر صفر ویارئال را شکست دهد. شاگردان هانسی فلیک با این برد ۴۶ امتیازی شدند و جایگاهشان را در صدر جدول محکم کردند.

ویارئال هم ۳۵ امتیازی ماند و در رده چهارم قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن