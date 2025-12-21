بارسلونا روی نوار پیروزی؛ ویارئال ۱۰ نفره در خانه تسلیم شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ویارئال و بارسلونا از ساعت ۱۸:۴۵ در چارچوب هفته هفدهم لالیگا به مصاف هم رفتند.

دو تیم در شرایطی روبروی هم قرار گرفتند که بارسلونا به دنبال تثیبت صدرنشینی بود اما در سوی دیگر ویارئال که در فصل جاری خوب نتیجه گرفته است، حریف آسانی برای شاگردان هانسی فلیک نبود.

بازی را آبی‌واناری‌ها بهتر آغاز کردند و رافینیا در دقیقه ۱۲ بارسلونا را یک بر صفر جلو انداخت. اخراج رناتو ویگا در دقیقه ۳۹ کار ویارئال را در خانه برای جبران سخت‌تر کرد. بارسا که با توجه به ۱۰ نفره شدن ویارئال فشار روی دروازه حریف را بیشتر کرده بود، در دقیقه ۶۳ توسط لامین یامال به گل دوم هم رسید و فاصله را بیشتر کرد.

در نهایت بارسلونا توانست با نتیجه ۲ بر صفر ویارئال را شکست دهد. شاگردان هانسی فلیک با این برد ۴۶ امتیازی شدند و جایگاهشان را در صدر جدول محکم کردند.

ویارئال هم ۳۵ امتیازی ماند و در رده چهارم قرار گرفت.

