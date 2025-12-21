خبرگزاری کار ایران
مربی خیبر: روحیه برنده سرمربی به تیم منتقل شده است

مربی خیبر خرم‌آباد پس از حذف سپاهان از جام حذفی تأکید کرد این تیم دیگر شگفتی‌ساز مقطعی نیست و با نتایج اخیر، خود به یکی از تیم‌های بزرگ فوتبال ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته او ریشه در روحیه تهاجمی و بردطلب مهدی رحمتی دارد.

به گزارش ایلنا، جلال امیدیان پس از پیروزی ۳ بر یک خیبر برابر سپاهان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، در نشست خبری اظهار کرد: به هر دو تیم خداقوت می‌گویم. بازی بسیار مهیجی بود؛ سپاهان تیمی است که در ۱۳ مسابقه اخیرش شکست نخورده و در شش بازی گذشته نیز گلی دریافت نکرده بود. بازی کردن مقابل چنین تیمی در ورزشگاه نقش‌جهان، با این ساختار منظم و مدعی اصلی قهرمانی لیگ، انرژی چهاربرابری می‌خواست.

او ادامه داد: بازیکنان ما نشان دادند از نظر تمرکز و روحیه، تیم بزرگی هستند. آنالیز خوبی از سپاهان داشتیم و تمرین و ریکاوری به‌درستی انجام شد. با توجه به فشردگی مسابقات و اهمیت لیگ برتر، به چند بازیکن جوان فرصت دادیم.

مربی خیبر با اشاره به استفاده از بازیکنان کم‌سن‌وسال گفت: بازیکنانی مثل علیرضا آراسته ۱۹ ساله، آرین معالی ۱۸ ساله و فارسی ۱۷ ساله نشان دادند فوتبال ایران آینده خوبی دارد. بازی در چنین مسابقاتی مقابل تیمی با سابقه قهرمانی داخلی و آسیایی، به جوانان تجربه می‌دهد و آنها را می‌سازد.

امیدیان ضمن تمجید از سپاهان خاطرنشان کرد: آنها تیمی بسیار منظم و قوی هستند و برایشان در ادامه لیگ آرزوی موفقیت دارم. با این حال امروز تیم ما با ساختار، نظم و اجرای دقیق برنامه‌ها توانست به برتری برسد.

او درباره تأثیر شناختش از سپاهان به‌عنوان مربی و بازیکن سابق این تیم گفت: این برد یک کار کاملاً تیمی بود. شاید شناختی داشتم، اما خیبر یک مجموعه است؛ از مالک گرفته تا کادر فنی، بازیکنان و هواداران که امروز هم در نقش‌جهان حضور داشتند.

مربی خیبر با تأکید بر نقش مهدی رحمتی اظهار کرد: سرمربی ما فلسفه‌اش پیروزی است. آقای رحمتی چه در دوران بازی و چه در مربیگری، آدم محتاط و ترسویی نیست و فقط برد می‌خواهد. این روحیه به تیم منتقل شده و در کنار ترکیب جوان و باتجربه، ما را به نتایج خوب رسانده است.

امیدیان در پایان و در واکنش به لقب «غول‌کش» گفت: تیمی که در سال دوم حضورش در لیگ برتر چنین نتایجی می‌گیرد، دیگر غول‌کش نیست و خودش جزو غول‌ها محسوب می‌شود. البته راه بسیار سختی در پیش داریم و حالا تمرکز اصلی ما روی ریکاوری و ادامه لیگ است که برایمان اهمیت زیادی دارد.

