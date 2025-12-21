جام حذفی فوتبال
شگفتیسازی خیبر با حذف سپاهان/ پیکان از سد نفت گذشت
مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور با صعود تیمهای خیبر خرمآباد و پیکان تهران به مرحله بعدی رقابتها پیگیری شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 16:30 امروز (یکشنبه) دو بازی در شهرهای اصفهان و گچساران برگزار شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
سپاهان اصفهان یک - خیبر خرمآباد 3
گلها: محمد عسکری (15) برای سپاهان و محسن سفید چغایی (5)، علی خانزادی (47) و امیرحسین فارسی (74) برای خیبر
اخطار: احسان حسینی از خیبر
این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم سپاهان در دقیقه 63 به یک ضربه پنالتی رسید که امید نورافکن در دقیقه 65 آن را هدر داد.
نفت و گاز گچساران صفر - پیکان تهران یک
گل: مهدی نجفی (89)
اخراج: سجاد جعفری (80) از پیکان
تا به اینجا تیمهای خیبر خرمآباد، پیکان تهران، سایپای تهران، ملوان بندر انزلی، گلگهر سیرجان و فولاد خوزستان جواز حضور در جمع هشت تیم برتر جام حذفی را کسب کردهاند.
از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور دو بازی باقیمانده است که تیمهای طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:
تراکتور تبریز - شمس آذر قزوین (میزبان این بازی با قرعهکشی مشخص خواهد شد).
فولاد هرمزگان - استقلال تهران