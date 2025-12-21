خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنچلوتی در کانون توجه: پیشنهادها از اروپا تا آمریکای لاتین!

آنچلوتی در کانون توجه: پیشنهادها از اروپا تا آمریکای لاتین!
کد خبر : 1730951
لینک کوتاه کپی شد.

مربی جوان ایتالیایی پس از جدایی از بوتافوگو، گزینه چند باشگاه مطرح شد.

به گزارش ایلنا، داویده آنچلوتی، مربی جوان ایتالیایی، پس از پایان همکاری‌اش با باشگاه بوتافوگو برزیل، به یکی از نام‌های پرتقاضا در بازار مربیان تبدیل شده است. همزمان با جست‌وجوی چندین باشگاه اروپایی و آمریکای جنوبی برای انتخاب سرمربی جدید، نام او به‌طور جدی در محافل فوتبالی مطرح شده است.

داویده آنچلوتی به‌تازگی پرونده حضورش در بوتافوگو را بسته، اما این جدایی نه‌تنها باعث دور شدن او از فوتبال نشده، بلکه جایگاهش را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است. در شرایطی که باشگاه‌های متعددی در اروپا و آمریکای جنوبی به دنبال سرمربی هستند، گزینه آنچلوتیِ جوان در هر دو سوی اقیانوس اطلس جدی‌تر از گذشته بررسی می‌شود.

با وجود آنکه او هنوز در حال نهایی‌کردن جزئیات فسخ قراردادش با بوروسیا مونشن‌گلادباخ است -قراردادی که یک سال دیگر از آن باقی مانده بود- شایعات متعددی درباره آینده حرفه‌ای‌اش مطرح شده است. در این میان، قوی‌ترین گمانه‌زنی به رئال مادرید بازمی‌گردد؛ جایی که هنوز ژابی آلونسو نتوانسته به ترکیب ایده‌آل خود برسد. در کنار گزینه‌هایی مانند آربلوا و سولاری، نام داویده آنچلوتی با وزنی برابر و حتی بیشتر مطرح شده است؛ مربی‌ای که سال‌ها در کنار پدرش فعالیت کرده و شناخت کاملی از ساختار باشگاه و ترکیب رئال مادرید دارد.

در اسپانیا، نام رئال سوسیه‌داد نیز به‌عنوان یکی از مقاصد احتمالی او شنیده می‌شود. این باشگاه پس از برکناری سرخیو فرانسیسکو در جست‌وجوی سرمربی جدید است و در سن‌سباستین، تمایل زیادی به جذب یک مربی جوان با رویکرد مدرن وجود دارد؛ ویژگی‌هایی که داویده آنچلوتی را به گزینه‌ای مناسب برای این پروژه تبدیل می‌کند.

در کنار این گزینه‌ها، چند مسیر دیگر نیز پیش روی مربی ایتالیایی قرار دارد. در اروپا، برخی باشگاه‌های ایتالیایی از جمله فیورنتینا وضعیت او را زیر نظر دارند. در آمریکای جنوبی نیز تیم‌های مطرحی مانند اتلتیکو ناسیونال کلمبیا و آمه‌ریکای مکزیک درباره جذب او پرس‌وجو کرده‌اند.

داویده آنچلوتی به‌عنوان مربی‌ای جوان اما آینده‌دار، جایگاه ویژه‌ای در فوتبال امروز پیدا کرده است. حتی اگر در مقطع فعلی هدایت تیمی را بر عهده نگیرد، همچنان این امکان را دارد که در کنار کارلو آنچلوتی به کادر فنی تیم ملی برزیل برای جام جهانی ملحق شود. او در نخستین تجربه سرمربیگری خود نیز موفق شد بوتافوگو را به مرحله مقدماتی رقابت‌های کوپا لیبرتادورس برساند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن