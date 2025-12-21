آنچلوتی در کانون توجه: پیشنهادها از اروپا تا آمریکای لاتین!

به گزارش ایلنا، داویده آنچلوتی، مربی جوان ایتالیایی، پس از پایان همکاری‌اش با باشگاه بوتافوگو برزیل، به یکی از نام‌های پرتقاضا در بازار مربیان تبدیل شده است. همزمان با جست‌وجوی چندین باشگاه اروپایی و آمریکای جنوبی برای انتخاب سرمربی جدید، نام او به‌طور جدی در محافل فوتبالی مطرح شده است.

داویده آنچلوتی به‌تازگی پرونده حضورش در بوتافوگو را بسته، اما این جدایی نه‌تنها باعث دور شدن او از فوتبال نشده، بلکه جایگاهش را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است. در شرایطی که باشگاه‌های متعددی در اروپا و آمریکای جنوبی به دنبال سرمربی هستند، گزینه آنچلوتیِ جوان در هر دو سوی اقیانوس اطلس جدی‌تر از گذشته بررسی می‌شود.

با وجود آنکه او هنوز در حال نهایی‌کردن جزئیات فسخ قراردادش با بوروسیا مونشن‌گلادباخ است -قراردادی که یک سال دیگر از آن باقی مانده بود- شایعات متعددی درباره آینده حرفه‌ای‌اش مطرح شده است. در این میان، قوی‌ترین گمانه‌زنی به رئال مادرید بازمی‌گردد؛ جایی که هنوز ژابی آلونسو نتوانسته به ترکیب ایده‌آل خود برسد. در کنار گزینه‌هایی مانند آربلوا و سولاری، نام داویده آنچلوتی با وزنی برابر و حتی بیشتر مطرح شده است؛ مربی‌ای که سال‌ها در کنار پدرش فعالیت کرده و شناخت کاملی از ساختار باشگاه و ترکیب رئال مادرید دارد.

در اسپانیا، نام رئال سوسیه‌داد نیز به‌عنوان یکی از مقاصد احتمالی او شنیده می‌شود. این باشگاه پس از برکناری سرخیو فرانسیسکو در جست‌وجوی سرمربی جدید است و در سن‌سباستین، تمایل زیادی به جذب یک مربی جوان با رویکرد مدرن وجود دارد؛ ویژگی‌هایی که داویده آنچلوتی را به گزینه‌ای مناسب برای این پروژه تبدیل می‌کند.

در کنار این گزینه‌ها، چند مسیر دیگر نیز پیش روی مربی ایتالیایی قرار دارد. در اروپا، برخی باشگاه‌های ایتالیایی از جمله فیورنتینا وضعیت او را زیر نظر دارند. در آمریکای جنوبی نیز تیم‌های مطرحی مانند اتلتیکو ناسیونال کلمبیا و آمه‌ریکای مکزیک درباره جذب او پرس‌وجو کرده‌اند.

داویده آنچلوتی به‌عنوان مربی‌ای جوان اما آینده‌دار، جایگاه ویژه‌ای در فوتبال امروز پیدا کرده است. حتی اگر در مقطع فعلی هدایت تیمی را بر عهده نگیرد، همچنان این امکان را دارد که در کنار کارلو آنچلوتی به کادر فنی تیم ملی برزیل برای جام جهانی ملحق شود. او در نخستین تجربه سرمربیگری خود نیز موفق شد بوتافوگو را به مرحله مقدماتی رقابت‌های کوپا لیبرتادورس برساند.

