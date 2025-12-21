خبرگزاری کار ایران
صحبت‌های جدید خداداد در مورد بازی تراکتور و پرسپولیس

خداداد عزیزی می‌گوید هواداران تراکتور به تذکرات باشگاه‌شان بی توجه بودند.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال تراکتور در یک بازی پرحاشیه و جنجالی موفق شد پرسپولیس را در ضربات پنالتی شکست بدهد و به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها صعود کند. خداداد عزیزی با اشاره به دیدار فصل گذشته دو تیم در ورزشگاه آزادی گفت: «به دلیل اتفاقات آن بازی، عده‌ای از تماشاگران به صورت خودجوش شروع به سر دادن الفاظی علیه آقایان کریم باقری و افشین پیروانی کردند. وقتی این فضا را مشاهده کردم، به سمت سکوها رفتم و از تماشاگران خواستم که ادامه ندهند؛ اما واقعیت این است که لیدرها توان کنترل همه تماشاگران را نداشتند و انگار این کار در ذهن بسیاری از تماشاگران حاضر در ورزشگاه بود که می‌خواستند اجرایش کنند.» 

عزیزی با اشاره به اینکه گروهی از تماشاگران تراکتور از یک سال پیش منتظر چنین دیداری بودند، گفت: «آن روز نیز تعدادی از تماشاگران  ما منتظر بودند تا به خاطر اتفاقات فصل  گذشته پرسپولیس به تبریز بیایند و تلافی  کنند. این افراد نسبت به تذکرات باشگاه توجهی نشان ندادند و به رفتار خود ادامه دادند و کاری از دست ما برنمی‌آمد.»

سرپرست تراکتور درباره جذابیت‌های این دیدار گفت: «در مورد خطا بودن یا نبودن گل پرسپولیس خیلی‌ها می‌توانند نظر بدهند و این موضوع جنجالی است اما آنچه واقعاً بازی را جذاب کرد، ضربات پنالتی بود. پس از خراب شدن دو پنالتی، شاید همه فکر می‌کردند بازی تمام شده اما بیرانوند نشان داد که هنوز شماره یک ایران است.»

عزیزی ادامه داد: «حضور بیرانوند در دروازه خاطره‌های زیادی برای ما و یاد احمدرضا  عابدزاده را زنده کرد. او ثابت کرد که گلر بسیار توانمندی است و می‌تواند فشار بازی‌های حساس را مدیریت کند. این موضوع باعث شد که بازی تا آخرین لحظه جذابیت خود را حفظ کند و هواداران هیجان بالایی را تجربه کنند.»

خداداد عزیزی در پایان تأکید کرد: «حواشی ایجاد شده در ورزشگاه ناشی از واکنش تماشاگران به اتفاقات گذشته بوده و مدیریت باشگاه تلاش کرده تا کنترل و نظم را حفظ کند، اما محدودیت‌هایی در کنترل کامل سکوها وجود داشت و گاهی دست ما بسته بود.»

