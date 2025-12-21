خبرگزاری کار ایران
​اعترافات صریح ساموئل اومتیتی از روزهای تلخ بارسلونا

قهرمان جام جهانی: در بارسلونا تنها بودم و با کسی حرف نمی‌زدم

ساموئل اومتیتی، مدافع سابق تیم ملی فرانسه، با مرور یکی از دشوارترین مقاطع دوران حرفه‌ای خود، از تنهایی و فشارهای روانی‌اش در بارسلونا پرده برداشت.

به گزارش ایلنا، ساموئل اومتیتی، مدافع ۳۲ ساله و قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ با تیم ملی فرانسه، در گفت‌وگویی با روزنامه گاتزتا دلو اسپورت از فراز و فرودهای احساسی دوران حرفه‌ای خود در  مسیری که در نهایت به انتقالش از بارسلونا به لچه در سال ۲۰۲۲ انجامید، سخن گفت.

اومتیتی که به دلیل مصدومیت‌های مداوم، شهریورماه گذشته به‌طور رسمی از فوتبال خداحافظی کرد، درباره دوران حضورش در بارسلونا گفت: «در آن مقطع از تنهایی رنج می‌بردم و نمی‌خواستم با کسی صحبت کنم. مدام مصدوم می‌شدم و فرصت بازی هم نداشتم. وقتی از نظر روانی حال خوبی نداشته باشی، بدن هم واکنش درستی نشان نمی‌دهد و عملکردت افت می‌کند.»

این مدافع سابق بارسا با تأکید بر اهمیت سلامت روان بازیکنان افزود: «باید به فوتبالیست‌ها کمک شود؛ بازیکنانی که ناگهان وارد فضاهای بسیار بزرگ و پر فشار می‌شوند. شجاعت می‌خواهد که بگویی حالت خوب نیست.»

اومتیتی درباره انتقالش به لچه و صحنه‌های احساسی ورودش به ایتالیا، که با اشک‌های او در فرودگاه همراه بود، توضیح داد: «کم‌حرف هستم و قلبم بهتر از زبانم حرف می‌زند. شاید آن اشک‌ها مستقیماً از دل می‌آمد. از دوره‌ای سخت عبور کرده بودم و احساس می‌کردم درک نمی‌شوم. به عشق واقعی نیاز داشتم و مردم لچه از همان دقیقه اول آن را به من دادند.»

او همچنین به نقش پانتالئو کوروینو، مدیر ورزشی لچه، اشاره کرد و گفت: «کوروینو به من گفت عاشق مردم و شهر می‌شوی. آن زمان مطمئن نبودم؛ من از بارسلونا می‌آمدم. اما حق با او بود. پیوندی ناگسستنی شکل گرفت.»

مدافع پیشین تیم ملی فرانسه در پایان با مقایسه دستاوردهای دوران حرفه‌ای‌اش خاطرنشان کرد: «قهرمانی در جام جهانی را تجربه کردم، اما بقایی که با لچه و در بازی مقابل مونتزا به دست آوردیم، از نظر احساسی معنای ویژه‌ای برایم دارد.»

