شجاع و کنعانی: پایان رفاقت دیرینه!
به نظر میرسد دو مدافع تیم ملی ایران به اختلاف جدی برخوردهاند.
به گزارش ایلنا، یکی از مهمترین حاشیههای دیدار جنجالی تراکتور و پرسپولیس، در شکاف عمیقی بود که میان دو دوست قدیمی فوتبال ایران ایجاد شد. شاید حسین کنعانیزادگان و شجاع خلیلزاده از امروز دیگر آن رفاقت قدیمی را نداشته باشند.
این دو مدافع سالها کنار هم بازی کردهاند؛ از پرسپولیس گرفته تا الاهلی قطر و البته تیم ملی ایران. زوجی هماهنگ، باتجربه و قابل اعتماد که بارها ستون خط دفاعی تیمهایشان بودند و رفاقتی نزدیک داشتند. اما فضای پرتنش و جنگ تمامعیار تقابل تراکتور و پرسپولیس، این رابطه قدیمی را بهشدت تحت تأثیر قرار داد تا جایی که میشود یک دیوار نامرئی میان آنها احساس کرد.
در جریان بازی، بارها برخوردهای لفظی و تنشهای لحظهای میان بازیکنان دو تیم شکل گرفت و کنعانی و شجاع هم از این فضا دور نماندند. نقطه اوج ماجرا اما به ثانیههای پایانی وقت قانونی برمیگشت جایی که حسین کنعانیزادگان با گل حساس خود، پرسپولیس را از شکست نجات داد. شادی بعد از گل او، همراه با یزله و هیجان زیاد و در آوردن لباس، با واکنش تند سکوهای یادگار امام مواجه شد و همین موضوع، فضا را ملتهبتر کرد.
این شادی، بهزعم تراکتوریها تحریکآمیز بود و همین اتفاق، جرقهای برای ادامه تنشها شد. همین صحنه، شجاع خلیلزاده را هم درگیر کرد و ایده شادی انتقامی را در ذهن کاپیتان تراکتور شکل داد. اتفاقی که بعدتر در ضربات پنالتی و شادیهای جنجالی، بازتاب آن دیده شد.
تقابل تراکتور و پرسپولیس، رفاقتی قدیمی را هم زیر سایه برد. کنعانی و شجاع، دو مدافعی که سالها پشت به پشت هم ایستاده بودند، این بار روبهروی هم قرار گرفتند و حالا برای بازی برگشت لیگ برتر نیز برای هم قول و قرار گذاشتهاند و بعید است به این زودیها اتفاقات این بازی را فراموش کنند.