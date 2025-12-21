به گزارش ایلنا، بهتاش فریبا، پیشکسوت باشگاه استقلال، در ارزیابی شرایط این تیم پیش از دیدار آسیایی، به نکات فنی مهمی اشاره کرد و درباره مشکلات استقلال در میانه میدان، غایبان و اهمیت بازی با المحرق صحبت‌هایی صریح داشت.

– بازی آسیایی استقلال را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بازی سختی است و در کل همه بازی‌های استقلال در آسیا سخت هستند. کشورهای آسیایی با سرعت بالایی در حال پیشرفت‌اند و این موضوع کار را برای تیم‌های ایرانی در آینده نه‌چندان دور سخت‌تر می‌کند. به همین دلیل بازی آسانی وجود ندارد و استقلال باید برای تمام مسابقات آماده باشد. این رقابت‌ها نشان داد حتی تیم‌های حاضر در لیگ ۲ آسیا هم تیم‌های باکیفیتی هستند و هرکدام ادعای قهرمانی دارند.

– غیبت منیر الحدادی چقدر به استقلال ضربه زده است؟

غیبت منیر الحدادی کاملاً به ضرر استقلال بوده. استقلال در خط هافبک مشکلات زیادی دارد. منیر بعد از مصدومیت هنوز به آمادگی کامل نرسیده و همین مسئله باعث شده تیم در میانه میدان دچار مشکل شود. او بازیکنی با توان بالا و دارای تمام فاکتورهای یک هافبک سطح بالا است؛ هم در دفع توپ خوب است، هم ضربه سر می‌زند و هم شوت‌زن است. غیبت او در بازی‌های اخیر استقلال را اذیت کرده. منیر آماده شود، استقلال راه می‌افتد.

– این ضعف در هافبک چه تأثیری روی سبک بازی تیم گذاشته؟

مشکلات وسط زمین باعث شده استقلال بیشتر از کناره‌ها حمله کند. با این شرایط، هر تیمی که کناره‌ها را ببندد، استقلال را با چالش مواجه می‌کند. منیر بازیکن بسیار مهمی است و اگر برسد، تیم می‌تواند موفق باشد. بازی‌های گذشته نشان داده او چه مهره تأثیرگذاری است و امیدوارم هرچه زودتر به آمادگی کامل برسد.

– درباره دیگر غایبان استقلال چه نظری دارید؟

استقلال اندونگ را هم ندارد. البته روزبه چشمی هست، اما اندونگ قابلیت‌های بیشتری نسبت به چشمی دارد. امیدوارم او برگردد چون می‌تواند کمک بزرگی باشد. مهران احمدی هم برای بازی با المحرق در دسترس نیست و کوشکی هم غایب خواهد بود. این‌ها بازیکنان خوبی هستند و نبودشان تیم را ضعیف می‌کند.

– اولویت فعلی استقلال چیست؟

مهم‌ترین موضوع، رفع مصدومیت بازیکنان است. استقلال در لیگ برتر وقتی این نفرات را داشت، چندین بازی را برد. غیبت‌شان باعث شده جنس تیم جور نباشد. بازگشت عارف آقاسی هم اتفاق خوبی است؛ اگر آماده باشد، می‌تواند در خط دفاع بدرخشد.

– درباره بازی برگشت با المحرق چه نظری دارید؟

استقلال بازی رفت را یک بر صفر باخت، در حالی که باید ۳-۱ می‌برد. ضعف اصلی تیم در ضربات آخر است و دقت لازم وجود ندارد. این بازی اهمیت زیادی دارد؛ اگر استقلال نبرد، از آسیا حذف می‌شود. نباید چنین اتفاقی بیفتد. امیدوارم استقلال در بحرین انتقام بگیرد و صعود کند. استقلال در کناره‌ها بازیکنان خوب و تاکتیک‌پذیری دارد و می‌تواند از این نقطه به حریف ضربه بزند.

انتهای پیام/