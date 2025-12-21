خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کریسمس ویژه: ۲۸۵۰۰ هوادار در استادیوم فوتبال (عکس)

کریسمس ویژه: ۲۸۵۰۰ هوادار در استادیوم فوتبال (عکس)
کد خبر : 1730920
لینک کوتاه کپی شد.

هر سال، استادیوم «آلتن فورستری» باشگاه یونین برلین در شب کریسمس مملو از هواداران می‌شود. این داستانی است که ارزش‌های یک باشگاه واقعی و منحصر به فرد را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش ایلنا، هر سال، در شب قبل از کریسمس، ۲۸,۵۰۰ نفر در استادیوم «آلتن فورستری» گرد هم می‌آیند، نه برای تماشای یک مسابقه یا تشویق بازیکنان خود، بلکه برای یادآوری آنچه که آن‌ها را به هم متصل می‌کند و باعث می‌شود که منحصر به فرد باشند. این داستانی است که خلاصه و نمایانگر آنچه یونین است، احساسی که دارد و رابطه‌اش با هوادارانش است. همه چیز در یک فصل پرچالش برای تیم آغاز شد، زمانی که این تیم با شکست‌های متوالی روبرو بود و در کریسمس در منطقه سقوط قرار داشت.

چند هوادار تصمیم گرفتند غم و اندوه خود را کنار بگذارند. آن‌ها به قدری از عملکرد تیم ناامید بودند که حتی در پایان آخرین مسابقه قبل از تعطیلات، به یکدیگر «کریسمس مبارک» نگفته بودند. بنابراین، تقریباً صد نفر از آن‌ها در شب قبل از کریسمس به استادیوم بازگشتند، آواز خواندند و  به یاد آوردند که حمایت از یک باشگاه فوتبال بیشتر به مردم اطراف شما در سکوها مربوط می‌شود تا موقعیت تیم در جدول لیگ.

کریسمس ویژه: ۲۸۵۰۰ هوادار در استادیوم فوتبال (عکس)

کریسمس ویژه: ۲۸۵۰۰ هوادار در استادیوم فوتبال (عکس)

سرودهای کریسمس

آن‌ها سال بعد نیز بازگشتند و چند نفر دیگر به آن‌ها پیوستند. و سال بعد از آن نیز همینطور. سرودهای کریسمس یونین به طور مداوم رشد کردند و به جایی رسیدند که هر ساله ده‌ها هزار نفر را گرد هم آوردند. این جشن کریسمس خاص به مقیاسی غیرقابل تصور نسبت به آغاز ساده خود رشد کرده است. صدای زنگ‌های کلیسا در اطراف استادیوم طنین‌انداز می‌شود و ناگهان چراغ‌های استادیوم خاموش می‌شوند، تا اینکه فقط هزاران شمع در تاریکی قابل مشاهده است و سرود نینا هاگن که به باشگاه اختصاص دارد، آغاز می‌شود که خلاصه‌ای از این ترکیب عجیب فوتبال و جشن را بیان می‌کند.

سپس صدای نزدیک به ۲۸,۵۰۰ نفر با گروه کر مدرسه «امی نوتر» همصدا می‌شود و به سرود کلاسیک «گوتن آوند، شون آوند» می‌رسد. در سکوت‌ها، آن‌ها شعار «آیزرن… یونین» را سر می‌دهند، که شبیه به مکالمات بین سکوهای مختلف در طول مسابقات است، قبل از اینکه به سرود کریسمسی مانند «او تَننباوم» بدون وقفه ادامه دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن