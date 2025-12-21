به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو دو روز پیش با انتشار عکسی از خود پس از سونا، که تنها با شورت ورزشی و با بدنی آماده در آن دیده می‌شود، موج تازه‌ای از واکنش‌ها را در فضای مجازی رقم زد. این پست تنها ۴۸ ساعت پس از انتشار، نزدیک به ۱۸ میلیون لایک، ۳۰۰ هزار نظر و بیش از یک میلیون بار اشتراک‌گذاری را ثبت کرد؛ آماری که بار دیگر قدرت تصویر CR7 در شبکه‌های اجتماعی را نشان می‌دهد.

رونالدو که در حال حاضر پرمخاطب‌ترین چهره جهان در اینستاگرام محسوب می‌شود، با ۶۶۹ میلیون دنبال‌کننده، فاصله‌ای قابل توجه با دیگر چهره‌های مشهور ایجاد کرده است. این در حالی است که لیونل مسی با ۵۰۶ میلیون دنبال‌کننده در رتبه بعدی قرار دارد و ستارگانی چون سلنا گومز، دواین جانسون، کایلی جنر، آریانا گرانده و کیم کارداشیان نیز با اختلاف قابل توجهی پشت سر ستاره پرتغالی دیده می‌شوند.

علاوه بر اینستاگرام، کانال یوتیوب رونالدو با عنوان «UR – Cristiano» نیز بیش از ۷۸ میلیون مشترک دارد و جایگاه او را به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های دیجیتال جهان تثبیت کرده است.

پربازدیدترین پست رونالدو در سال جاری، عکسی است که او در کنار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید و به همراه جورجینا رودریگز منتشر کرد. این پست که ۳۰ روز پیش منتشر شد، تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیون لایک، بیش از ۴۳۷ هزار کامنت و حدود ۱.۹ میلیون اشتراک‌گذاری داشته است.

در همین رابطه، خوآکیم لو پرته، مدیر ملی شرکت Absolut Sport در برزیل و شریک رسمی تجربه‌های ورزشی کونمبول، می‌گوید: «نفوذ کریستیانو رونالدو از فوتبال فراتر رفته و او را به یک برند جهانی با ارزشی فوق‌العاده تبدیل کرده است. ترکیب عملکرد ورزشی، حضور قدرتمند در شبکه‌های اجتماعی و قراردادهای تبلیغاتی پرسود، جایگاه او را در میان ارزشمندترین و تأثیرگذارترین ورزشکاران جهان تثبیت کرده است.»

تیائوگو فریتاس، مدیر عملیات Roc Nation Sports در برزیل، نیز با اشاره به جایگاه ویژه رونالدو تأکید می‌کند: «کریستیانو فقط یک برند شخصی نیست؛ او «برند» فوتبال است. تأثیری که طی یک دهه گذشته بر نسل جوان و نحوه آماده‌سازی آن‌ها برای حرفه‌ای شدن گذاشته، بی‌سابقه است. خارج از زمین، رونالدو همان نقشی را دارد که پله درون زمین ایفا می‌کرد.»

ایوان مارتینیو، استاد بازاریابی ورزشی دانشگاه ESPM، نیز معتقد است نفوذ رونالدو مرزهای ورزش و تجارت را پشت سر گذاشته و به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده که رفتار، سلیقه و الگوهای فرهنگی را در نقاط مختلف دنیا تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کارشناسان مدیریت شبکه‌های اجتماعی همچنین تأکید دارند ترکیب چهره‌هایی مانند رونالدو و سیاستمداران مطرح، توجه عمومی را به‌شدت افزایش می‌دهد. واگنر لایتسکه، مدیر دیجیتال End to End Agency، در این باره می‌گوید: «در اقتصاد توجه، اهمیت محتوا کمتر از تأثیر آن است. وقتی چهره‌هایی مانند ترامپ و رونالدو کنار هم قرار می‌گیرند، دامنه مخاطبان به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد.»

در عین حال، برخی کارشناسان نسبت به ریسک چنین همکاری‌هایی هشدار می‌دهند. فریتاس در این باره می‌گوید: «ورود به فضای سیاست، در کنار سودهای بزرگ، ریسک‌های جدی هم دارد؛ چرا که آینده سیاستمداران همیشه با عدم قطعیت همراه است.»

انتهای پیام/