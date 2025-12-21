۳۷ رویداد، ۱۱ طلا، یک نقره و سه برنز دستاورد بزرگ و ماندگار
والیبال، پرافتخارترین ورزش گروهی ایران
تیمهای ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۵ با حضور در ۳۷ رویداد بینالمللی و کسب ۱۱ مدال طلا، یک نقره و سه برنز، موفق شدند ضمن شادی دل هوادارن موجبات آشتی دوباره مردم با والیبال ایران را فراهم کنند و نگاه فدراسیون جهانی و کنفدراسیون والیبال به ایران به عنوان یک مدعی بزرگ و واقعی در آسیا و یک حریف قابل احترام و خطرناک در جهان را بیشتر کنند و رویداد قهرمانی آسیا را به عنوان یک جنگ تمام عیار میان ایران و ژاپن بنامند تا والیبال همچنان به عنوان پرافتخارترین ورزش گروهی ایران پرچم دار ورزش کشورمان باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، این رشته ورزشی ایران با کسب چهار مدال در دو رویداد بازیهای کشورهای اسلامی و المپیک آسیایی جوانان در کاروان ورزشی ایران به عنوان تنها رشتهای بود که موفق شد چهار مدال شامل سه طلا و یک برنز را برای کاوران ورزش کشورمان به ارمغان آورد و مهر محکمی به ادعای پرافتخارترین رشته ورزشی ایران بزند.
بر این اساس فصل رویدادهای والیبال ایران در میادین بین المللی با حضور در ۳۷ رویداد جهانی، آسیایی و آسیای مرکزی با کسب ۱۱ مدال طلا، یک نقره و سه برنز و اعزام ۴۱۳ بازیکن و ۳۰۰ مربی ایرانی به رویدادهای سال ۲۰۲۵ به پایان رسید که بر اساس گزارشها در این مدت تیمهای ملی والیبال ایران ۳۸۶ روز در سفر بودند.
پس از ناکامی والیبال در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ و عدم کسب سهیمه المپیک ۲۰۲۴، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با هدفگذاری بلند مدت و هدف گذاری مقطعی و ایجاد نقشه راه برای والیبال ایران، مسیر صعود مجدد والیبال ایران به روزهای اوج را با انتخاب و انعقاد قرارداد با روبرتو پیاتزا ایتالیایی و یک کادر مجرب آغازکرد و سپس تلاش کرد با تغییرات اساسی در ساختار و زیر ساختها که هنوز هم در حال انجام است، مقدمات حضور ایران در جمع تیمهای مطرح والیبال دنیا را فراهم کند.
بر این اساس تیمهای ملی والیبال با تغییراتی که در فرمت برگزاری و انتخاب تیمها در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا انجام شد، نقش خود را در منطقه آسیای مرکزی پررنگتر کردن و تیم ملی والیبال مردان ایران نیز در نخستین رویداد سال ۱۴۰۴ خود در لیگ ملت های ۲۰۲۵ خوش درخشید و ابلاغ عمومی مردم و هوادارن در روزهای ناامیدی و پراسترس جنگ ۱۲ روزه به والیبال ایران افزایش یافت و با سلام نظامی به عنوان یک حرکت نمادین ماندگار در مسابقه ایران و اسلوونی (۲۴ خرداد) در دومین روز جنگ ۱۲ ورزه، آغازگر یک جریان نمادین سیاسی در بین دیگر رشتههای ورزشی شد.
والیبال در رده برگسالان با داشتن دو تیم الف و ب در چهار رویداد لیگ ملتهای آسیا مرکزی، لیگ ملتهای والیبال دنیا، قهرمانی جهان و بازیهای کشورهای اسلامی شرکت کرد و با کسب دو مدال طلا و یک مقام نهمی در لیگ ملت های ۲۰۲۵ و قرار گیری در جمع هشت تیم برتر جهان عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشت که کسب مقام هشتم در قهرمانی مردان جهان در بین ۳۲ تیم به عنوان اصلیترین هدف فدراسیون والیبال در سال ۱۴۰۴ مهمترین دستاورد این تیم محسوب گردید.
تیم ملی والیبال جوانان نیز با حضوری درخشان در مسابقات مردان زیر ۲۱ سال جهان موفق به کسب مقام قهرمانی شد و بالاتر از ایتالیا و آمریکا بر بام دنیا ایستاد و این موفقیت بزرگ پیامهای تبریک رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و سران سه قوه را در برداشت.
نوجوانان والیبال کشورمان نیز در رده زیر ۱۹ سال و زیر ۱۶ سال، ضمن کسب مدالهای طلای آسیای مرکزی در رقابت های زیر ۱۹ سال جهان در جمع چهار تیم برتر قرار گرفتند و زیر ۱۶ سال های پسر کشورمان در قهرمانی آسیا نایب قهرمان شدند.
زنان والیبال ایران با هدایت و تلاش بی وقفه لی دو هی و شاگردانش موفق شدند نخستین طلای تاریخ والیبال ایران را کسب کنند و مجوز حضور مستقیم در رقابتهای قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ در چین را کسب کردند و در مسابقات والیبال کشورهای اسلامی به مدال برنز رسیدند و در رقابتهای قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیا نهم شدند.
حضور تیم ملی دانش آموزی پسر کشورمان هم در راستای همکاری و تعامل هر چه بیشتر فدراسیونهای والیبال و دانش آموزی در رقابتهای قهرمانی جهان دانش آموزی، در دستور کار فدراسیون قرار گرفت و با برگزاری اردوهای منظم و شبانه روزی و اعزام به مسابقات نوجوانان قهرمانی کشور که با مخالفتهایی همراه شد، با مدال طلای قهرمانی جهان دانش آموزی به پایان رسید تا سهم والیبال ایران از رویداد های ۲۰۲۵ جهانی به عدد ۱۵ برسد.
والیبال برفی نخستین بار در سال ۲۰۰۹ در کشور اتریش ابداع شد و سپس این رشته ورزشی در سال ۲۰۱۵ از سوی کنفدراسیون اروپا به رسمیت شناخته شد و مسابقات والیبال برفی قاره سبز نیز در همان سال برگزار شد.
سال ۲۰۱۹ فدراسیون جهانی والیبال نیز والیبال برفی را در تقویم مسابقات خود قرار دارد و تورهای جهانی والیبال برفی زیر نظر FIVB استارت خورد. تور جهانی والیبال برفی ترکیه یکی از رویدادهای سال ۲۰۲۵ این رشته ورزشی بود که در شهر ارزروم برگزار شد. ملیپوشان اعزامی به این رقابتها در پایان موفق به کسب مقام قهرمانی و سومی شدند تا از ظرفیت این رشته ورزشی ایران نیز رونمایی شود.
فدراسیون والیبال امسال گام های مهمی برای رشد و توسعه والیبال برفی برداشته است که میزبانی رقابتهای قهرمانی مردان آسیا در همدان (۲۴ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۴) از جمله این برنامهها است.
همچنین حضور شایسته والیبال ساحلی ایران در مسابقات جهانی یکی دیگر از اهداف و آرمان های والیبال ساحلی کشورمان است که در این راستا فدراسیون با توجه به جوانگرایی در تیمهای ملی، کسب تجربه میادین مهم آسیا و جهان را در دستور کار آنها قرار داد.
در همین راستا ملی پوشان ساحلی در سال ۲۰۲۵ در رویدادهای زیادی از جمله تورهای آسیایی فیلیپین، تایلند، قطر و چین و مسابقات قهرمانی جهان نوجوانان و جوانان و بازی های آسیایی جوانان بحرین شرکت کردند و کسب مقام سومی تور آسیایی نووالی یکی از دستاوردهای این رشته ورزشی جذاب کشورمان در سال جاری بود، با این حال این نتایج کسب شده با نقشه راه فدراسیون برای رسیدن به المپیک لس آنجلس مغایرت داشت و سید میلاد تقوی با ایجاد تغییراتی در بدنه کمیته والیبال ساحلی تلاش خود را برای چابک سازی و رشد و توسعه بیشتر این رشته انجام داد تا مسیر برای کسب سهمیه بازی های المپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ فراهم شود.