تنش بی سابقه بارسا و رئال در خارج از زمین فوتبال!

درگیری لفظی مدیران باشگاه بارسلونا و رئال مادرید وارد مرحله پیچیده‌ای شده است.

به گزارش ایلنا، روابط دو باشگاه بارسلونا و رئال مادرید در هفته‌های اخیر وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از تنش علنی شده است، مرحله‌ای که دیگر صرفاً در چهارچوب رقابت ورزشی ال‌کلاسیکو نمی‌گنجد و به جدالی رسانه‌ای، حقوقی و اخلاقی میان دو باشگاه تبدیل شده است. تازه‌ترین جرقه این بحران، سخنان تند و کم‌سابقه خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا بود که عملاً هرگونه تلاش برای حفظ ظواهر دیپلماتیک را کنار گذاشت.

لاپورتا در مراسم کریسمس باشگاه، با لحنی تهاجمی، رئال مادرید و رسانه رسمی این باشگاه را هدف قرار داد و گفت:

«برخی با استفاده از روش‌‌های ناپسند، همه قواعد رفتاری، اخلاقی و انسانی را زیر پا می‌گذارند؛ نه فقط قواعد ورزشی.»

او سپس با اشاره‌ای شفاف به شبکه تلویزیونی رئال مادرید افزود: «آنها تریبونی تلویزیونی دارند که از آن دروغ استفراغ می‌کنند و به‌صورت دائمی فوتبال را مسموم می‌سازند.»

این اظهارات در ادامه حملات لفظی روزهای گذشته لاپورتا مطرح شد، جایی که او رئال مادرید را به ابتلا به «عقده حاد علیه بارسلونا» متهم کرده بود، کنایه‌ای مستقیم به تمرکز مداوم مادریدی‌ها بر پرونده نگریرا. پرونده‌ای که از نگاه بارسلونا، به ابزاری برای تخریب سیستماتیک اعتبار باشگاه تبدیل شده است.

لاپورتا در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «ما قربانی کارزارهای دائمی تخریب علیه نشان و هویت بارسلونا هستیم و این را تحمل نخواهیم کرد.» و در جمله‌ای دیگر، با طعنه‌ای سیاسی گفت: «برخی قدرت را با استبداد ناآگاهانه اشتباه گرفته‌اند و با تکبر و ریاکاری، فضا را آلوده می‌کنند.»

ریشه این تنش‌ها به شکلی مستقیم به پرونده نگریرا و ورود رسمی رئال مادرید به روند حقوقی آن بازمی‌گردد؛ اقدامی که تا پیش از این سابقه نداشت و تعادل سنتی روابط دو باشگاه را برهم زد. از نگاه بارسا، زمانبندی این فشارها تصادفی نیست و حتی به اختلافات دو طرف بر سر پروژه سوپرلیگ اروپا نیز گره خورده است.

 در سوی مقابل، رئال مادرید همچنان بر موضع شفافیت و سلامت رقابت تأکید دارد و فعلاً پاسخی رسمی به حملات لاپورتا نداده است؛ سکوتی که می‌تواند تاکتیکی و موقتی باشد. آنچه روشن است، فروپاشی کامل همکاری نهادی میان دو قطب فوتبال اسپانیاست؛ شکافی که نه‌تنها ال‌کلاسیکو، بلکه آینده مدیریت فوتبال اسپانیا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

