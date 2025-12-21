به گزارش ایلنا، دنیای ورزش و رقابت‌های ناسکار (NASCAR) با خبری تکان‌دهنده در سوگی عمیق فرو رفت. گِرگ بیفل، راننده افسانه‌ای و محبوب ۵۵ ساله، در حادثه‌ای هولناک جان خود را به همراه تمام اعضای خانواده‌اش از دست داد. این سانحه دردناک که در صبح روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ رخ داد، نه تنها یک قهرمان، بلکه قلبی تپنده برای فعالیت‌های بشردوستانه را از جهان گرفت.

طبق گزارش‌های منتشر شده، هواپیمای شخصی بیفل (مدلC550) در حالی که قصد داشت در میان مه غلیظ و شرایط جوی نامساعد در فرودگاه منطقه‌ای استیتسویل در کارولینای شمالی فرود بیاید، دچار حادثه شد و سقوط کرد. در این پرواز بی‌پایان، علاوه بر این راننده پیشکسوت، همسرش کریستینا، دختر ۱۴ ساله‌اش اما و پسر کوچک ۵ ساله‌اش رایدر نیز حضور داشتند که همگی به همراه دو همراه دیگر جان خود را از دست دادند.

گرگ بیفل فراتر از یک راننده معمولی بود. او که در سال ۲۰۲۳ به عنوان یکی از ۷۵ راننده برتر تاریخ ناسکار شناخته شد، با ۱۹ پیروزی در بالاترین سطح رقابت‌ها و کسب قهرمانی در سری‌های Truck و Busch، نام خود را در تالار افتخارات این ورزش جاودانه کرده بود. با این حال، آنچه بیفل را در قلب مردم عزیزتر می‌کرد، روحیه فداکارانه او بود. او در سال ۲۰۲۴ و در جریان طوفان سهمگین «هلن»، با هلیکوپتر شخصی خود بارها برای رساندن کمک‌های حیاتی به مناطق آسیب‌دیده پرواز کرد و به قهرمان روزهای سخت مردم تبدیل شد.

در حال حاضر، مقامات فدرال (FAA) در حال بررسی دقیق علت این سانحه هستند تا مشخص شود چگونه این قهرمان جاده‌ها در دام آسمان گرفتار شد. این حادثه، پایانی غم‌انگیز برای مردی بود که زندگی‌اش با سرعت و هیجان گره خورده بود، اما در نهایت در آغوش خانواده و در مسیری که به مقصد خانه بود، برای همیشه آرام گرفت. ناسکار (NASCAR) محبوب‌ترین مجموعه مسابقات اتومبیلرانی در امریکا است که در آن رانندگان حرفه‌ای با خودروهای تقویت‌شده، عمدتاً در پیست‌های بیضی‌شکل با سرعت‌های بسیار بالا به رقابت می‌پردازند.

