تغییر روی نیمکت بعثت کرمانشاه: میداوودی سرمربی شد
باشگاه بعثت کرمانشاه با اعلام رسمی، از جدایی توافقی ابراهیم اشکش خبر داد و میلاد میداوودی را به‌عنوان سرمربی جدید این تیم در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه تغییرات فنی باشگاه بعثت کرمانشاه در فصل جاری لیگ دسته اول، همکاری این باشگاه با ابراهیم اشکش به‌صورت توافقی پایان یافت و میلاد میداوودی هدایت سرخ‌پوشان کرمانشاهی را برعهده گرفت.

بر اساس اعلام باشگاه بعثت، این تصمیم پس از نشست میان افشین حسنی، مالک و مدیرعامل باشگاه، و ابراهیم اشکش اتخاذ شد. اشکش پس از دیدار برابر پالایش نفت بندرعباس از سمت خود کنار رفت تا نیمکت بعثت بار دیگر دستخوش تغییر شود.

بعثت کرمانشاه در ۱۵ هفته سپری‌شده از لیگ یک، فصل پرنوسانی را روی نیمکت خود تجربه کرده است؛ به‌طوری که پیش از اشکش نیز مربیانی چون سیاوش اکبرپور، محمد نصرتی و محمد میرترابی در مقاطع مختلف هدایت این تیم را برعهده داشتند و همکاری با هر یک پس از مدت کوتاهی به پایان رسید.

طبق اعلام رسمی باشگاه، تمرینات بعثت کرمانشاه در ادامه فصل زیر نظر میلاد میداوودی دنبال خواهد شد. میداوودی که پیش از این به‌عنوان دستیار در کادر فنی حضور داشت، حالا برای نخستین‌بار در دوران حرفه‌ای خود، تجربه سرمربیگری در لیگ دسته اول فوتبال را پشت سر می‌گذارد.

