به گزارش ایلنا، الکساندار سدلار در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الدحیل قطر، اظهار داشت: نکته خاصی برای اضافه‌کردن نیست. صحبت‌ها را مربی انجام داد. حریف سرسختی پیش‌روی ماست؛ تیمی که نشان داده یکی از تیم‌های خوب این فصل آسیاست. بازی بسیار کلیدی و حیاتی داریم. ما مقابل همه تیم‌ها برای برد بازی می‌کنیم و بازی جلوی هواداران انگیزه را چند برابر می‌کند. می‌خواهیم امسال آسیا را بدون باخت به پایان برسانیم.

وی درباره سازماندهی خط دفاعی تراکتور بیان کرد: لازم است به این موضوع اشاره کنم که این روزها درباره عملکرد دفاعی من، شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند صحبت‌های زیادی می‌شود. اما واقعیت این است که کل تیم در دفاع شرکت می‌کند. در فاز هجومی و حتی در زمان بازی‌سازی هم همه بازیکنان نقش دارند. موفقیت تیم نتیجه همکاری همه نفرات است. تمامی بازیکنان برای حفظ ساختار دفاعی تلاش می‌کنند و این موفقیت متعلق به همه است. شرایط خوبی داریم و امیدوارم در بازی فردا هم با دفاعی مستحکم، فرم خوب‌مان را حفظ کنیم و با گلزنی، بازی را به نفع خودمان تمام کنیم.

سدلار در خصوص بازی پرفشار مقابل پرسپولیس گفت: همان‌طور که مربی گفت، آن بازی متعلق به گذشته است. تمرکز ما کاملاً روی دیدار فرداست و هیچ نگاهی به بازی قبلی نداریم.

مدافع تراکتور اظهار داشت: فکر می‌کنم دو یا سه بازی فرصت بازی در ورزشگاه یادگار امام را داشتیم. واقعاً حیف است. وقتی در یادگار امام بازی می‌کنیم، حس می‌کنم شکست‌ناپذیر هستیم. هواداران به معنای واقعی یار دوازدهم تیم هستند. امیدوارم علی‌رغم سرما، به ورزشگاه بیایند و تیم را تشویق کنند. با حضور آن‌ها، مقابل هر تیمی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم.

انتهای پیام/