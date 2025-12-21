یک مهاجم جوان خیال سپاهان را راحت کرد

به گزارش ایلنا، محمد عسگری روزی که راهی فولاد شد، کارنامه بسیار خوبی در تیم ملی جوانان داشت و البته حضور یحیی گل‌محمدی در خوزستان هم نوید خوبی برای فوتبال جنوب کشورمان بود، اما عسگری هر چقدر در فولاد پیش رفت، نتوانست قابلیت‌های خودش را به نمایش بگذارد و خیلی زود در فولاد به یک بازیکن سوخته تبدیل شد. او با روندی که در فولاد خوزستان داشت، مشخص بود خیلی در این تیم دوام نخواهد داشت و همین اتفاق هم افتاد. بازیکن گلزن تیم ملی جوانان، از اولین تیم خودش جدا شد تا شانس خود را در جای دیگری امتحان کند. او هر چند در فولاد و زیر نظر گل‌محمدی روزهای بدی را سپری کرد و عملاً به یک بازیکن سوخته تبدیل شد، اما حضورش در اصفهان، نوید دیگری برای این بازیکن و ستاره جوان فوتبال کشورمان داشت. عسگری به عنوان یک بازیکن جوان راهی اصفهان شد تا این بار زیرنظر محرم نویدکیا شانس خودش را برای گلزنی امتحان کند و البته بتواند در تاکتیک و ترکیب نویدکیا مجدداً به گلزنی باز گردد. عسگری از ابتدای فصل به عنوان یک مهاجم برای سپاهان به میدان رفت. اما قبل از اینکه بتواند خودی نشان دهد گرفتار مصدومیت شد و چند بازی را از دست داد.

این بازیکن البته مورد اعتماد نویدکیا بود و زمانی که آماده شد، سرمربی سپاهان او را به زمین فرستاد. عسگری در هفته یازدهم در رویارویی سپاهان با مس رفسنجان در15 دقیقه پایانی به میدان رفت و توانست در دقیقه 85 دروازه مس را باز کند و البته مهم‌تر از آن، گل زدن خود را هم برای سپاهان شروع کند. در هفته دوازدهم در مصاف سپاهان مقابل فجرسپاسی، نویدکیا مجدداً تقریباً همین زمان را در اختیار عسگری گذاشت و او در دومین بازی، دومین گلش را هم به ثمر رساند تا عملاً از یک بازیکن سوخته به بازیکن مؤثر سپاهان تبدیل شود. در هفته سیزدهم عسگری غایب بود و در حالی که سپاهان به مصاف آلومینیوم اراک رفت، این بازیکن حضور نداشت که با تک گل رضاوند، سپاهان این بازی را هم با پیروزی پشت سر گذاشت.

اما بازی واقعی و اصلی عسگری در هفته چهاردهم رقم خورد؛ جایی که سپاهان و عسگری میهمان فولاد بودند و این ستاره جوان باید به مصاف تیم سابق خود می‌رفت. نویدکیا عسگری را از اول درون زمین فرستاد و این بازیکن هم فرصت چندانی به تیم سابقش و البته گل‌محمدی نداد و خیلی زود در دقیقه 9 بازی دروازه فولاد را باز کرد تا سومین گلش برای سپاهان را به فولاد بزند. با این گل و برد سپاهان با همین تک گل مقابل فولاد، حالا عسگری به یک مهره تأثیرگذار در سپاهان تبدیل شده است که می‌تواند عصای دست نویدکیا در سپاهان باشد.

حل مشکل خط حمله سپاهان

سپاهان بازی‌ها را خوب شروع نکرد و در روزهایی که محمد عسگری به عنوان یک مهاجم جوان غایب بود، سپاهان برخی از بازی‌ها را از دست داد، اما کم کم سپاهان به روزهای خوبش بازگشت و توانست نتایج خوبی کسب کند، اما همچنان گفته می‌شد که سپاهان در خط حمله مشکل دارد و برخی از کارشناسان معتقد بودند که محرم نویدکیا به یک مهاجم ششدانگ برای خط حمله تیمش نیاز دارد. حالا با وضعیتی که عسگری دارد، به نظر می‌رسد نویدکیا خیلی نگران خط حمله تیمش نیست و این بازیکن جوان را به عنوان یک مهاجم ششدانگ از اول بازی به زمین می‌فرستد. اگر عسگری در بازی‌های آینده و بخصوص در هفته پانزدهم هم بتواند این عملکرد را ارائه دهد، به نظر می‌رسد خیال نویدکیا کاملاً راحت خواهد شد.

