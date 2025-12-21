خبرگزاری کار ایران
​مصدومیت نگران‌کننده ایساک پس از گلزنی برای لیورپول

​گل الکساندر ایساک مقابل تاتنهام برای لیورپول بهای سنگینی داشت. مهاجم سوئدی قرمزها پس از برخوردی شدید، دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو شد و نگرانی‌ها در آنفیلد را به اوج رساند.

به گزارش ایلنا، الکساندر ایساک، مهاجم سوئدی لیورپول، در جریان دیدار این تیم برابر تاتنهام، پس از به ثمر رساندن گل، با مصدومیتی جدی زمین بازی را ترک کرد. این اتفاق  می‌تواند یکی از تلخ‌ترین گل‌های دوران حرفه‌ای او باشد.

این حادثه پیش از دقیقه ۶۰ مسابقه رخ داد. ایساک که به دلیل مصدومیت کانر بردلی، در ابتدای نیمه دوم وارد زمین شده بود، دقایقی پیش از گلزنی نیز از ناحیه زانو احساس ناراحتی داشت. با این حال، در لحظه‌ای که برای جلوگیری از گل او، میکی فن‌ده‌فن تکلی سنگین زد، مهاجم سوئدی به شدت نقش زمین شد.

در حالیکه توپ راهی دروازه تاتنهام می‌شد، ایساک با درد روی زمین افتاد و بلافاصله تیم پزشکی لیورپول وارد زمین شد تا وضعیت او را بررسی کند. این مصدومیت باعث توقف چند دقیقه‌ای بازی شد و حتی کادر پزشکی درخواست ورود برانکارد به زمین را مطرح کرد.

خبر امیدوارکننده برای لیورپولی‌ها این بود که ایساک، هرچند با لنگ‌لنگان و با کمک فیزیوتراپ‌ها، توانست با پای خود زمین مسابقه را ترک کند. با این حال، حالت چهره و میزان درد او نشان می‌داد که مصدومیت ساده‌ای در کار نیست و نگرانی‌ها همچنان پابرجاست.

باشگاه لیورپول که تنها چند ماه پیش نزدیک به ۱۵۰ میلیون پوند برای جذب این مهاجم هزینه کرده، اکنون با اضطراب در انتظار نتایج بررسی‌های پزشکی است تا میزان دقیق آسیب‌دیدگی ایساک مشخص شود.

