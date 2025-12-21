بازیکنان تازه وارد پرسپولیس در تبریز محبوب شدند!
ماراتن حساس پنالتیها با وجود شکست پرسپولیس برای چند بازیکن این تیم محبوبیتی قابل توجه را نزد هواداران به همراه داشت.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در یک بازی عجیب و مسابقهای که 24 ضربه پنالتی زده شد در نهایت از جام حذفی کنار رفت. این مسابقه با توجه به حضور پرتعداد بازیکنان سابق پرسپولیس در ترکیب تراکتور و کریهایی که طی یک سال و نیم اخیر شکل گرفته حساسیت عجیب و غریبی پیدا کرده که در تمام طول مسابقه مشهود بود اما در ضربات پنالتی به شکل دیگری نمود پیدا کرد.
درگیری عجیب شجاع خلیلزاده با حسین کنعانیزادگان که سالها در تیم ملی و پرسپولیس کنار هم بازی کرده بودند نشان داد در این بازی هیچ چیزی دوستانه نیست. درگیریای که البته با یک آغوش و لبخند تمام شد اما در ضربات پنالتی و استوریهای بعد از مسابقه مشخص شد چقدر تصنعی و ظاهری بوده است.
اما در ضربات پنالتی و شادیهای بعد از گل اتفاقات عجیبی رخ داد. شادی گل محمدامین کاظمیان بعد از گل کردن پنالتی سوم پرسپولیس همان شادی گل معروفش بود که در آلومینیوم اراک هم اتفاق میافتاد. کاظمیان در بازی استقلال خوزستان و بعد از تنها گلی که تاکنون برای پرسپولیس زده نیز این شادی گل را انجام داد اما شجاع خلیلزاده به شکل اغراقشدهای این شادی گل را بعد از گل کردن پنالتیاش انجام داد تا کریها وارد فاز دیگری شود.
درست بعد از این پنالتی رضا شکاری که بیشتر بازیهای این فصل مصدوم بوده پنالتی خودش را گل کرد و رو به بیرانوند و سکوها لوگوی پرسپولیس را چند بار بوسید تا در همان نقطه راهی که تاکنون با فوتبالش نرفته بود را طی کرده و نزد هواداران پرسپولیس بشدت محبوب شود.
البته بعد از پایان مسابقه شادی اغراق شده شجاع تکرار شد و چند بازیکن دیگر تراکتور هم با تقلید از حرکت او این شادی گل را انجام دادند تا ماجراهای حاشیه این بازی با شادی گلهای عجیب ادامه پیدا کند.
نکته عجیب پنالتیها البته جایی بود که در نهایت پیام نیازمند ماراتن پنالتیها را به بیرانوند باخت اما عجیب اینکه باز هم نزد هواداران محبوبتر شد. نیازمند در همان شروع مسابقه دو بار تیمش را در بازی نگه داشت و در ادامه بازی غیر از صحنه گل ترابی مرتکب اشتباه نشد هر چند ضربه ترابی هم با توجه به ارتفاع توپ غیر قابل مهار به نظر میرسید. نیازمند پنالتی خودش را گل کرد و دو ضربه پنالتی هم از حریف گرفت تا مأموریتش را به نحو احسن انجام دهد اما شانس یارش نبود و در نهایت باخت. با این جود بعد از این مسابقه هیچ کدام از هواداران پرسپولیس از نیازمند دلخور نیستند بلکه او نزد هواداران محبوبیت بیشتری نیز پیدا کرده و این هم از معجزات مسابقه تاریخی تبریز بود.