اعلام رای انضباطی بازی جنجالی تراکتور-پرسپولیس

اعلام رای انضباطی بازی جنجالی تراکتور-پرسپولیس
کمیته انضباطی با صدور دستور موقت لیدرهای باشگاه تراکتور را محروم کرد.

به گزارش ایلنا، حسب گزارش مقامات رسمی مسابقه بین تیم های تراکتور و پرسپولیس از سری رقابتهای جام حذفی، تخلفاتی از سوی اکبر فرهمند، علی حسامی، ساد لیقوانی، بابک خوش زبان، حبیب ارزومند، جبرئیل غنی، اسد نوتاج، سینا فروغی منتسب به تیم تراکتور منعکس شده است.

از آنجائیکه تخلفات حادث شده عبارت از توهین و استفاده از الفاظ  موهن نسبت به مدیر، مربی و بازیکنان پرسپولیس، در خور صدور قرار دستور موقت است، به استناد ماده 100 مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نامبردگان از ورود به محل برگزاری مسابقات تیم تراکتور تا اطلاع ثانوی محروم هستند و باید دفاعیات خود را ظرف مدت 48 ساعت به کمیته انضباطی ارسال کنند.

