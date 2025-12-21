خبرگزاری کار ایران
تشریح جزئیات قرارداد دو بازیکن خارجی استقلال

معاون حقوقی سابق استقلال در مورد قراردادهای نازون و اندونگ توضیح داد.

به گزارش ایلنا، سیدمجتبی طباطبایی، معاون حقوقی سابق باشگاه استقلال، در ویدیویی که در صفحه شخصی خود منتشر کرد، به تشریح جزئیات حقوقی مربوط به قرارداد دو بازیکن خارجی این باشگاه، داکنز نازون و دیدیه اندونگ، پرداخت.

وی درباره پرونده نازون گفت: «باشگاه استقلال با این بازیکن برای دو فصل قراردادی به ارزش ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو امضا کرده و مبلغ ۸۰۰ هزار یورو نیز بابت ترانسفر پول پرداخت شده است. پس از امضای قرارداد و معرفی او به ایفمارک، تست‌های پزشکی نشان داد که نازون با مشکل قلبی مواجه است. متأسفانه، چون قرارداد پیش از انجام تست پزشکی منعقد شده بود، امکان فسخ قرارداد وجود نداشت و آثار این تصمیم اکنون در تیم دیده می‌شود؛ بازیکنی که نتوانسته سطح مورد انتظار باشگاه را ارائه دهد.»

طباطبایی در خصوص دیدیه اندونگ نیز توضیح داد: «مدیرعامل وقت باشگاه از من خواست قراردادی برای فصل 1405–1404 با مبلغ یک میلیون و ۳۵۰ هزار دلار آماده کنم، اما بررسی قرارداد قبلی نشان داد دارای بند تمدید خودکار به مبلغ ۹۰۰ هزار دلار است. بر اساس این بند، نوتیس تمدید خودکار برای اندونگ ارسال شد که باعث اختلاف ۴۵۰ هزار دلاری میان مبلغ مورد نظر مدیربرنامه و مبلغ تمدید خودکار شد.»

او ادامه داد: «مدیربرنامه اندونگ با حضور در باشگاه اقدام به ایجاد مزاحمت، تهدید و توهین نسبت به من و سایر دوستانم کرده است. چهار شکایت از سوی باشگاه علیه این فرد به کمیته اخلاق ارسال شد، اما متأسفانه پیگیری نشد. این مماشات، زمینه‌ساز مشکلات فعلی شده است.»

طباطبایی همچنین به ادعای مدیربرنامه اندونگ اشاره کرد و گفت: «او مدعی شده ۶۰ نوتیس بابت ویزای کار ارسال کرده است که چنین موضوعی پیش از نیم‌فصل در سطح فوتبال دنیا کم‌سابقه و تأمل‌برانگیز است.»

