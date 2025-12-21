برنابئو از وینیسیوس خسته شده است!
رفتارهای وینیسیوس جونیور در پیراهن رئال مادرید دیگر کاسه صبر طرفداران این تیم را لبریز کرده است.
به گزارش ایلنا، سکوهای سانتیاگو برنابئو دیگر طاقت ندارند. صبر هواداران رئال مادرید لبریز شده و اینبار، اعتراضها مستقیماً وینیسیوس جونیور را نشانه گرفته؛ بازیکنی که رفتار، افت فنی و واکنشهایش تیم را بیش از پیش وارد بحران کرده است.
چهارشنبه شب، هنوز بودند هواداران سادهدلی که تصور میکردند رئال مادرید با آن ده دقیقه فاجعهبار پایانی مقابل تالاورا به قعر سقوط رسیده است. تیمی از انتهای جدول لیگ «پرفرنته» (سطح پایین فوتبال اسپانیا) داشت امباپه، بلینگام و دیگر ستارهها را به وحشت میانداخت، در حالیکه ژابی آلونسو، درمانده و مضطرب، از روی نیمکت تماشا میکرد که صعود تیمش از فاصلهای کمتر از پنج متر در حال پرکشیدن است.
در همین حال، وینیسیوس و اندریک با خنده و شوخی رفتار میکردند؛ گویی هیچ ارتباطی با آنچه در زمین رخ میدهد ندارند. سرمربی در آستانه فروپاشی عصبی و بازیکنان در حال وقتگذرانی. چه صحنه خندهداری. چه تصویر روشنگری. و چه توصیف دقیقی از آنچه این روزها در رئال مادرید میگذرد!
یک شب بعد، ده دقیقه ابتدایی دیدار مقابل سویا حتی از آن هم بدتر بود. دشوار است تصمیم بگیریم این شروع بازی ـبا سه موقعیت صددرصدی آندلسیها که فقط واکنشهای کورتوا مانع گل شدنشان شدـ بدترین نمایش رئال مادرید در این فصل بوده یا نه، چرا که فهرست فجایع هر روز طولانیتر میشود. نیمه اول بازی با سلتا هم تفاوت چندانی نداشت.
تفاوت اصلی این بار، واکنش برنابئو بود. سکوها از رخوت همیشگی خارج شدند و سوتهای اعتراضی علیه بیانگیزگی عیان بازیکنان به صدا درآمد. تیمی تخت، گسسته، بیتحرک، بیروح، ناهماهنگ و بیتفاوت؛ تیمی که در بخشهای مختلف بازی، زمزمه اعتراض تماشاگرانی را میشنید که از بیجانی، بیبرنامگی و بیغیرتی تیمی بدون بازی، بدون روح و بدون شرم، به ستوه آمده بودند.
اما شدیدترین توبیخ، سهم وینیسیوس شد. در دقیقه ۸۴، هنگام تعویض او، ورزشگاه با کرکنندهترین سوتها پاسخ داد. هواداران رئال مادرید بهوضوح نشان دادند که از رفتارش، از عملکرد فاجعهبارش (۱۷ بازی بدون گل) و از اینکه با آن قهر کودکانه در الکلاسیکو و «عذرخواهی» تأسفبار بعدیاش جعبه پاندورا را باز کرد، به ستوه آمدهاند.
از همان نقطه، رئال مادرید سقوط آزاد را آغاز کرد؛ مثل حبه قندی که در آب حل میشود. ژابی آلونسو نیز ناچار شده به تسلیم در برابر گروهی از ستارههای کمفروغ رضایت دهد؛ بازیکنانی که هنوز به تکبر مارادونایی چسبیدهاند، بیآنکه پشتوانهای در زمین داشته باشند.
برنابئو حساب وینیسیوس را دارد. شاید اینبار واکنشی درخور نشان دهد، هرچند با نگاهی به رفتار اخیرش در شبکههای اجتماعی، به نظر میرسد این طوفان فعلاً فروکش نخواهد کرد.
منبع: مارکا