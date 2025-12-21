به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال یکی از قدیمی‌ترین و پرطرفدارترین باشگاه‌های ورزشی ایران، در سال‌جاری تحولات چشمگیری را تجربه کرده و مدیریت این باشگاه فعالیت‌های خود را به رشته‌های ورزشی دیگری نظیر والیبال، بسکتبال و چوگان گسترش داده است. این اقدام، با هدف تنوع‌بخشی به فعالیت‌های ورزشی و عدم تمرکز صرف بر فوتبال، با استقبال گسترده‌ای از سوی هواداران و کارشناسان مواجه شده است.

با این حال، این توسعه با چالش‌هایی نیز همراه بوده که به نظر می‌رسد این اقدام بدون بررسی دقیق و جامع مسائل قانونی و مدیریتی صورت گرفته است و در حال حاضر مشکلاتی را در مسیر دریافت مجوز حرفه‌ای برای باشگاه ایجاد کرده است. یکی از موانع اصلی، مسائل مربوط به دریافت مجوز حرفه‌ای با توجه به فعالیت در رشته‌های مختلف است و فعالیت تیم‌های باشگاه در شهرهای گوناگون، از جمله زاهدان، گنبد، جویبار و... فرایند صدور مجوز رسمی برای فعالیت حرفه‌ای باشگاه را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو کرده است.

این وضعیت بیانگر نیاز مبرم به تغییر سیاست‌ها است و باشگاه استقلال باید در این راستا اقداماتی انجام دهد که منجر به صدور مجوز حرفه‌ای شود.

با در نظر گرفتن چالش‌های موجود، گفته می‌شود برخی تصمیم‌گیران در باشگاه استقلال راهکاری را پیشنهاد داده‌اند که می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند. این راهکار، تأسیس یک شرکت جدید تحت عنوان زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس است. این شرکت، مشابه سایر شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ، عمل خواهد کرد و مسئولیت مدیریت تیم‌های غیرفوتبالی استقلال، از جمله والیبال و بسکتبال را برعهده خواهد گرفت.

در این ساختار پیشنهادی، تیم فوتبال حرفه‌ای و سایر فعالیت‌های مالی و مدیریتی باشگاه از سایر تیم‌ها تفکیک می‌شوند. این تفکیک، با هدف ایجاد استقلال مالی و مدیریتی برای هر بخش صورت می‌گیرد. به این ترتیب، اسناد مالی و مدیریتی هر بخش به طور جداگانه تنظیم و نگهداری می‌شوند که این حربه می‌تواند مشکل دریافت مجوز حرفه‌ای برای تیم فوتبال اصلی را به طور مؤثر حل کند.

این اقدام، علاوه بر حل مشکل مجوز حرفه‌ای، می‌تواند به شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی باشگاه و افزایش کارایی مدیریتی نیز کمک کند. با تمرکز بر مدیریت مجزا برای هر رشته ورزشی، باشگاه استقلال می‌تواند منابع خود را به طور بهینه‌تر تخصیص داده و عملکرد بهتری در تمامی زمینه‌ها داشته باشد.

به طور قطع گسترش فعالیت‌های ورزشی باشگاه استقلال، گامی مثبت در جهت توسعه ورزش کشور و پاسخگویی به نیازهای متنوع هواداران است اما ابتدا باید همه جوانب نیز در نظر گرفته می‌شد تا مدیران استقلال ناچار به دوباره‌کاری نشوند اما اکنون نیز با اقداماتی که در دستور کار قرار می‌گیرد، قرار است این مشکل از میان برداشته شود تا استقلال دچار بحران نشده و مجوز حرفه‌ای گرفته شود.

اینکه اگر مدیران استقلال از ابتدا می‌دانستند توسعه در دیگر رشته‌ها آنها را با مشکل مواجه می‌کند، شاید قدری دست به عصا‌تر حرکت کرده و به دنبال تیمداری در همین استان تهران می‌رفتند تا در راستای صدور مجوز حرفه‌ای خللی ایجاد نشود. به هرحال قرار است با تدابیری این مشکل از میان برداشته شود.

