تصمیم مهم ساپینتو در مورد آدان
آدان در بازی مقابل المحرق بحرین در ترکیب استقلال خواهد بود.
به گزارش ایلنا، آنتونیو آدان، دروازهبان اسپانیایی استقلال، در بازی مهم این هفته مقابل المحرق بحرین نیز در ترکیب اصلی تیم حضور خواهد داشت و خبری از تغییر در این پست نیست. این دروازهبان باتجربه که سابقه بازی در باشگاه بزرگی همچون رئال مادرید را در کارنامه دارد، به گزینه مطمئن ساپینتو در چهارچوب دروازه استقلال تبدیل شده است و سرمربی پرتغالی به او اعتماد کامل دارد.
تداوم حضور آدان در دروازه، تصمیمی تکراری برای استقلال به شمار میرود و با وجود بعضی انتقادات، او تجربه بالایی دارد و توانایی مدیریت بازی در موقعیتهای حساس را داراست. اما یکی از مهمترین مشکلات آدان در بازیهایی که به میدان رفته، گل خوردن از راه دور بوده است؛ موضوعی که گاه نگرانیهایی برای کادر فنی ایجاد کرده است. با این حال، حضور ثابت او در ترکیب استقلال نشان میدهد که ساپینتو همچنان به تواناییها و واکنشهای این دروازهبان اسپانیایی اعتماد دارد.
از سوی دیگر، حبیب فرعباسی در این دیدار فرصت حضور در ترکیب را نخواهد داشت و این تصمیم کادر فنی بر ادامه اعتماد به آدان و حفظ ثبات در خط دفاعی تأکید دارد. چهارشنبه شب، فرصت مناسبی است تا آدان با واکنشهای به موقع و تمرکز بالا، خاطره تلخ شکست بازی رفت در تهران مقابل المحرق را جبران کند و امنیت بیشتری به خط دفاعی استقلال بدهد.
تداوم بازی او در این دیدار نشاندهنده عدم اطمینان ساپینتو در شرایط کنونی به فرعباسی است و باید دید آدان با این موقعیت چه میکند.