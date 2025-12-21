به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو در نشست خبری پس از دیدار رئال مادرید برابر سویا، درباره عملکرد تیمش گفت:«زمان برای تحلیل و بررسی وجود خواهد داشت. ما در شرایط سختی قرار داشتیم و مجبور بودیم برنده شویم. وقت گرفتن سه امتیاز بود. می‌توانیم بهتر بازی کنیم و امروز این کار را انجام دادیم.»

سرمربی رئال مادرید در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی کلی از نمایش تیمش افزود:«من اینجا نیستم که دنبال تعریف و برچسب باشم. می‌دانیم الان کجا ایستاده‌ایم و به اندازه کافی خودانتقادی داریم تا پیشرفت کنیم. می‌دانیم این سطح واقعی ما نیست.»

آلونسو با تأکید بر اهمیت نتیجه مسابقه خاطرنشان کرد:«اولویت اصلی، بردن بازی بود. برخی مسائل طبق انتظار پیش نرفت، اما پیروز شدیم و می‌دانستیم از چه شرایطی می‌آییم. می‌خواهیم سال ۲۰۲۶ را با هدف رقابت برای همه چیز آغاز کنیم.»

واکنش به سوت‌های اعتراضی علیه وینیسیوس

سرمربی رئال مادرید درباره واکنش هواداران به تعویض وینیسیوس جونیور گفت:«هواداران صاحب اختیار هستند. در پایان بازی با همه خداحافظی کردیم و درباره این موضوع صحبتی نشد.»

او در واکنش به تیترهای رسانه‌ها نیز پاسخ کوتاهی داد:«من اینجا نیستم که تیترهای شما را ارزیابی کنم.»

مشکلات تیم و غیبت‌ها

آلونسو درباره دلایل نوسان عملکرد تیمش توضیح داد:«مسائل مختلفی وجود دارد. امروز با تعداد زیادی بازیکن مصدوم یا ناآماده وارد زمین شدیم. بازیکنان تلاش بزرگی انجام می‌دهند. فده و ادواردو به‌سختی به این بازی رسیدند. از سطح امروز کاملاً راضی نیستم، چون می‌دانم در آینده می‌توانیم بهتر باشیم.»

او درباره افت مقطعی تیم نیز گفت:«غیبت‌های زیادی داشتیم؛ حدود ۹ بازیکن. این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است و برای دیگر تیم‌های اروپایی هم رخ می‌دهد. باید با این شرایط کنار بیاییم.»

تمجید از امباپه و نگاه به آینده

سرمربی رئال مادرید درباره کیلیان امباپه اظهار داشت:«این عطش همیشه به نفع تیم است. امروز او به یک رکورد تاریخی رسید، مشابه کاری که کریستیانو رونالدو انجام داده بود. امیدوارم سال ۲۰۲۶ را هم قدرتمند شروع کند.»

آلونسو در پایان، درباره خواسته‌اش از سال جدید میلادی گفت:«دوست دارم ارتباطم را با بقیه دوباره تقویت کنم. اهل درخواست‌های زیاد نیستم؛ برای هر آنچه پیش بیاید آماده‌ام.»

او همچنین درباره کمبود بازیکن در ترکیب تیم تأکید کرد:«مصدومیت‌ها ضربه بزرگی می‌زنند؛ نمونه‌اش میلیتائو. بازیکنان مجبورند در پست‌های مختلف بازی کنند و تلاش فوق‌العاده‌ای دارند. من این موضوع را بسیار ارزشمند می‌دانم.»

