واکنش جنجالی وینیسیوس: حذف تصویر رئال مادرید از اینستاگرام
وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، پس از تعویض در دیدار برابر سویا و شنیدن سوتهای اعتراضی از سوی بخشی از هواداران، تصویر پروفایل خود در اینستاگرام را تغییر داد.
به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور پس از دیدار رئال مادرید مقابل سویا، دست به اقدامی جنجالی در فضای مجازی زد. این بازیکن برزیلی که در دقیقه ۸۳ مسابقه تعویض شد و هنگام خروج از زمین با ترکیبی از سوتهای اعتراضی و تشویقهای پراکنده مواجه بود، تنها حدود ۱۰ دقیقه پس از سوت پایان بازی، تصویر پروفایل اینستاگرام خود را تغییر داد.
وینیسیوس تصویر خود با پیراهن رئال مادرید را حذف کرد و بهجای آن، عکسی از حضورش در تیم ملی برزیل را قرار داد؛ اقدامی که در میان ۵۷ میلیون دنبالکننده او بازتاب گستردهای داشت. این تغییر آنقدر سریع انجام شد که در استوریهایی که همزمان از بازی مقابل سویا منتشر کرد، تصویر قبلی او با پیراهن رئال مادرید همچنان دیده میشد.
او همچنین دو تصویر از دیدار برابر سویا را در صفحه خود منتشر کرد و تنها سه نقطه (…) بهعنوان توضیح برای آنها نوشت؛ حرکتی که از سوی بسیاری بهعنوان نشانهای از نارضایتی و واکنش احساسی تعبیر شد.
رابطهای پرتنش با برنابئو و کادرفنی
سال ۲۰۲۵ برای وینیسیوس جونیور با تنشهای قابل توجهی همراه بوده است. سوتهای اعتراضی هواداران در این مسابقه، ادامه روندی است که از ابتدای فصل و بهویژه پس از برخی رفتارهای این بازیکن شدت گرفته است. حرکات او خطاب به ژابی آلونسو در الکلاسیکو، یکی از نقاط عطف این تنشها به شمار میرود، اما تنها مورد نبوده است.
خنده وینیسیوس روی نیمکت در جریان گلی که تالاورا به ثمر رساند و نتیجه را ۳ بر ۲ کرد، واکنش منفی هواداران رئال مادرید را در پی داشت. این در حالی است که افت عملکرد فردی او و ناکامی تیم در ۱۴ بازی متوالی بدون پیروزی، شرایط را برای ترمیم رابطهاش با سکوهای برنابئو دشوارتر کرده است.
اقدام اخیر وینیسیوس در حذف تصویرش با پیراهن رئال مادرید از شبکههای اجتماعی، از نگاه رسانهها، فصل تازهای از سردی روابط میان این ستاره برزیلی و هواداران باشگاه محسوب میشود؛ آن هم در شرایطی که وضعیت تمدید قرارداد او با رئال مادرید همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.