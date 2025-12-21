مأموران مبارزه با دوپینگ در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، طبق همکاری های سنوات گذشته، فدارسیون کشتی جدی تر به دنبال مبارزه با معضل دوپینگ است و به همین منظور با هماهنگی با ایران نادو (ستاد ملی مبارزه با دوپینگ) مقرر شد تا مأموران مبارزه با دوپینگ این ستاد در رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور که روزهای 3 تا 5 دی ماه در شهر تبریز برگزار می شود، حاضر شوند.

لازم به ذکر است انجام نمونه گیری در این مسابقات چند برابر رقابت های پیشین خواهد بود و با متخلفین طبق قوانین برخورد خواهد شد.

