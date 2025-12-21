نقش مهم ستاره جوان در ترکیب استقلال
هواداران استقلال منتظر درخشش اسماعیل قلی زاده در بازی المحرق هستند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل قلیزاده در بازی حساس استقلال مقابل المحرق بحرین در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت و نقش مهمی را در خط میانی ایفا میکند. این بازیکن جوان که در فصل جاری با اعتماد ساپینتو فرصت حضور در چندین دیدار را پیدا کرده، در برخی از بازیها توانسته نمایشهای درخشانی ارائه دهد و نشان دهد قابلیتهای مطلوبی دارد. اکنون در غیاب بازیکنان باتجربه و کلیدی استقلال، قلیزاده به یکی از مهرههای اصلی تیم تبدیل شده و این فرصت را دارد تا جایگاه خود را در ترکیب ثابت استقلال مستحکمتر کند.
ساپینتو به تواناییهای فنی و قدرت دریبلینگ قلیزاده اعتماد ویژهای دارد و انتظار میرود این بازیکن بتواند با خلق موقعیت و برقراری ارتباط مؤثر با مهاجمان، تیمش را در زمین مدیریت کند. نقش قلیزاده در خط میانی بسیار حیاتی است؛ او باید علاوه بر کنترل بازی و توزیع توپ، با حرکات هوشمندانه، مهاجمان را در موقعیت گلزنی قرار دهد.
با غیاب بازیکنانی چون کوشکی، اندونگ و احتمالاً احمدی، قلیزاده یکی از امیدهای استقلال برای این دیدار خواهد بود. عملکرد او میتواند نقش تعیینکنندهای در نتیجه بازی داشته باشد و پاسخ اعتماد ساپینتو را مشخص کند. حضور در ترکیب اصلی در چنین دیدار مهمی، فرصتی است تا قلیزاده ثابت کند که میتواند در شرایط حساس، مهرهای کلیدی برای استقلال باشد و تواناییهایش را به بهترین شکل به نمایش بگذارد.
قلیزاده در بازیهای آسیایی استقلال نمایش مطلوبی هم داشته و کارنامه پرباری دارد.