بررسی تعویضی‌های اوسمار در بازی تراکتور

اوسمار در بازی تراکتور از همه تعویض‌هایش استفاده کرد.

به گزارش ایلنا، بازی حساس، نفسگیر و دشوار با تراکتور در جام حذفی فرصتی پیش آورد تا اوسمار از 17 بازیکن خود در این مسابقه استفاده کند و با در نظر گرفتن شرایط فنی آنها، فارغ از نتیجه پایانی آن مسابقه برای استفاده در ادامه رقابت‌های لیگ برتر شناخت بیشتری از آنها به دست بیاورد.

اوسمار برای این مسابقه امید عالیشاه را در اختیار نداشت اما غیر از نفراتی که خودش به‌خاطر محدودیت لیست 22نفره کنار گذاشت با اسکوادی نسبتاً کامل و پروپیمان وارد این رقابت شد.

شکاری و کاظمیان امیدوارکننده بودند

 رضا شکاری و امین کاظمیان اولین تعویضی‌های پرسپولیس در این مسابقه و اولین ابزار اوسمار برای تغییر شرایط مسابقه بعد از گل خورده بودند. شکاری و کاظمیان به محض ورود به میدان شکل بازی را تغییر دادند و هر چه از زمان بازی گذشت بیشتر در شکل تیمی قرار گرفته و شرایط فنی امیدوارکننده‌ای داشتند. این مسأله به‌خصوص در مورد شکاری امیدوارکننده‌تر بود چراکه او مصدومیتی طولانی را پشت سر گذاشته بود اما نشان داد چیزهایی برای رو کردن دارد. شکاری و کاظمیان در وقت‌های تلف شده مقدمات اخراج محمد نادری را فراهم کردند به‌طوری که پاس فرار شکاری با حرکت کاظمیان منجربه خطای مدافع چپ تراکتور و اخراجش شد. این دو بازیکن در چند صحنه دیگر نیز حرکات مثبتی انجام داده و البته پنالتی‌های خودشان را هم گل کردند تا جزو تعویض‌های خوب اوسمار باشند و البته کادرفنی و هواداران را برای بازی‌های آینده امیدوار کنند.

عملکرد مثبت احمدزاده در مرکز زمین

فرشاد احمدزاده در دقیقه 86 به‌جای میلاد سرلک وارد زمین شد و جالب اینکه در مرکز زمین مورد استفاده قرار گرفت. این اتفاقی بود که قبل‌تر هم برای فرشاد در همین چند هفته حضور اوسمار رخ داده بود و بار دیگر ثابت شد این بازیکن در مرکز زمین بازیکن بهتری نسبت به حضورش در کناره‌هاست. احمدزاده کرنر منجربه گل مساوی را روی دروازه حریف ریخت و در جریان بازی هم چند پاس خوب داد تا در مجموع عملکرد مثبتی داشته باشد. احمدزاده پنالتی خودش را هم خوب زد تا یکی دیگر از تعویضی‌های شاخص اوسمار باشد.

نشانه‌های ناآمادگی در عمری و باکیچ

محمد عمری می‌‌توانست برگ برنده پرسپولیس در زمانی باشد که اورونوف مدافعان کناری تراکتوررا خسته کرده بود. عمری چند حرکت طولی و یکی،‌ ‌دو کات‌بک خوب هم داشت اما در مجموع نتوانست تبدیل به بازیکن تأثیرگذاری در تیم پرسپولیس شود و حتی زمانی که تیم اوسمار یک بازیکن بیشتر از حریف داشت کاری از پیش نبرد. عمری که مصدومیتی دو، سه هفته‌ای را پشت سر گذاشته از نظر بدنی چندان آماده نبود و در یک صحنه بعد از استارت انفجاری زمین خود تا مشخص شود بدنش او را همراهی نمی‌کند. این مسأله تا حدی در مورد باکیچ که مدت بیشتری دور از میدان بود و در حساس‌ترین لحظات به میدان برگشت هم مشهود بود و به نظر می‌رسد این ناآمادگی و دوری از شرایط مسابقه باعث شد تا آنها پنالتی‌های خودشان را هم گل نکنند.

