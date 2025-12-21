بارسلونا در پی پایانی خوش برای سالی فوق العاده؛ ادامه صدرنشینی هدف شاگردان فلیک
بارسلونا برای ادامه صدرنشینی عصر امروز مهمان ویارئال خواهد بود.
به گزارش ایلنا، ورزشگاه دلاسرامیکا امروز عصر میزبان یکی از جذابترین دیدارهای این هفته لالیگا خواهد بود، جایی که بارسلونای صدرنشین باید برابر ویارئالِ آماده و سوم جدول قرار بگیرد. تقابلی میان دو تیمی که هر دو با روندی فوقالعاده به استقبال تعطیلات زمستانی فوتبال اسپانیا میروند و نتیجه آن میتواند معادلات بالای جدول را دستخوش تغییر کند.
ویارئال در لالیگا شرایطی کاملاً متفاوت از رقابتهای حذفی و اروپایی دارد. شاگردان مارسِلینو با شش پیروزی متوالی در لیگ، به یکی از منسجمترین تیمهای فصل تبدیل شدهاند و با ۳۵ امتیاز از ۱۵ مسابقه، در رتبه سوم قرار دارند. «زیردریایی زرد» تنها هشت امتیاز با بارسلونا فاصله دارد و نکته مهمتر اینکه دو بازی معوقه نیز در اختیار دارد، موضوعی که امید این تیم برای ورود جدیتر به کورس قهرمانی را افزایش میدهد.
ویارئال همچنین بهترین خط دفاعی لالیگا را در اختیار دارد و تنها ۱۳ گل دریافت کرده، آماری که میتواند نقطه اتکای اصلی میزبان برابر خط حمله قدرتمند بارسا باشد. در سوی مقابل، بارسلونا با هدایت هانسی فلیک بار دیگر چهرهای مقتدر از خود نشان داده است. آبیواناریها با هفت پیروزی پیاپی در لالیگا و ۴۳ امتیاز از ۱۷ مسابقه، صدر جدول را در اختیار دارند و فاصلهای چهار امتیازی با رئال مادرید ایجاد کردهاند. هرچند بارسا در این فصل در فاز دفاعی بینقص نبوده، اما قدرت هجومی خیرهکنندهاش – با ۴۹ گل زده، بهترین آمار لیگ – اغلب این ضعفها را پوشش داده است.
از منظر تاریخی، ویارئال در سالهای اخیر نتایج قابل قبولی برابر بارسلونا گرفته و دو برد در سه تقابل اخیر لیگ دارد، اما آخرین پیروزی خانگی این تیم مقابل بارسا به سال ۲۰۰۷ بازمیگردد. با توجه به فرم فوقالعاده دو تیم، غیبت چند مهره کلیدی و تضاد سبک دفاع مستحکم ویارئال با حمله طوفانی بارسلونا، این دیدار میتواند یکی از تاکتیکیترین و تعیینکنندهترین بازیهای نیمفصل نخست لالیگا باشد.