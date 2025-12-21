خبرگزاری کار ایران
جدال حساس در ویلا پارک؛ شیاطین سرخ به دنبال حضور در جمع 4 تیم برتر
استون ویلا و منچستریونایتد امشب به مصاف هم خواهند رفت.

به گزارش ایلنا، دیدار حساس استون‌ویلا و منچستریونایتد در ویلا پارک، تک مسابقه روز یکشنبه لیگ برتر انگلیس را به یکی از جذاب‌ترین تقابل‌های هفته تبدیل کرده است. تیم آماده اونای امری در قامت یکی از مدعیان جدی قهرمانی به مصاف شیاطین سرخ می‌رود که هنوز امیدهای خود برای حضور در جمع چهار تیم برتر را زنده نگه داشته‌اند.

استون‌ویلا با شش پیروزی متوالی در لیگ برتر و 9 برد پیاپی در تمامی رقابت‌ها، در بهترین فرم سال‌های اخیر خود قرار دارد. بازگشت تماشایی شاگردان امری مقابل وستهم در هفته گذشته و پیروزی ۳-۲ در لندن، بار دیگر شخصیت قهرمانانه این تیم را به نمایش گذاشت. ویلا حالا فاصله کمی با منچسترسیتی و آرسنال صدرنشین دارد و در صورت رقم خوردن نتایج ایده‌آل، حتی می‌تواند کریسمس را در صدر جدول جشن بگیرد. علاوه بر این، پیروزی در این مسابقه استون‌ویلا را به رکورد تاریخی ۱۰ برد متوالی در تمامی رقابت‌ها پس از ۱۱۱ سال می‌رساند.

در سوی مقابل، منچستریونایتد اگرچه از نظر ثبات دفاعی همچنان با مشکل مواجه است، اما در فاز هجومی نشانه‌های امیدوارکننده‌ای نشان داده است. شاگردان روبن آموریم در دو بازی اخیر خود هشت گل به ثمر رسانده‌اند، هرچند تساوی پرگل برابر بورنموث پس از چند بار از دست دادن برتری، بار دیگر ضعف ساختار دفاعی این تیم را برجسته کرد. یونایتد با وجود این نوسانات، همچنان فاصله زیادی با رده چهارم ندارد و بازی‌های خارج از خانه این تیم معمولاً پرگل و تماشایی از آب درآمده است.

از نظر تاریخی، ویلا پارک زمین خوش‌یمنی برای منچستریونایتد بوده، اما آخرین پیروزی استون‌ویلا در خانه برابر شیاطین سرخ به سال ۲۰۲۲ و دوران امری بازمی‌گردد. با توجه به فرم خیره‌کننده میزبان و غیبت چند مهره کلیدی در ترکیب دو تیم، این مسابقه می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین بازی‌های نیم‌فصل نخست لیگ برتر باشد.

 

