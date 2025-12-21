به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، بلافاصله پس از پایان دیدار تیمش مقابل سویا، عکس پروفایل اینستاگرام خود را تغییر داد. او تصویر خود در پیراهن رئال مادرید را حذف و جای آن تصویری از حضورش در بازی‌های تیم ملی برزیل قرار داد.

این اقدام بازیکن باعث واکنش‌های گسترده هواداران شد و برخی آن را بی‌توجهی به تیم باشگاهی تلقی کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی، تغییر عکس پروفایل ستاره برزیلی را در حالی که رئال مادرید در رقابت حساس لیگ قهرمانان و لالیگا حضور دارد، نشانه‌ای از فاصله گرفتن او از تیم تلقی کردند.

با توجه به حساسیت هواداران رئال به وفاداری بازیکنان، این حرکت وینیسیوس جونیور به سرعت به سوژه شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و بحث‌ها درباره تعهد او به کهکشانی‌ها داغ شد.

