خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پروفایل جنجالی وینیسیوس و خشم هواداران کهکشانی‌ها

پروفایل جنجالی وینیسیوس و خشم هواداران کهکشانی‌ها
کد خبر : 1730574
لینک کوتاه کپی شد.

وینیسیوس جونیور پس از پایان دیدار رئال مادرید مقابل سویا، عکس پروفایل اینستاگرام خود را به تصویر با پیراهن تیم ملی برزیل تغییر داد و خشم هواداران را برانگیخت.

به گزارش ایلنا،  وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، بلافاصله پس از پایان دیدار تیمش مقابل سویا، عکس پروفایل اینستاگرام خود را تغییر داد. او تصویر خود در پیراهن رئال مادرید را حذف و جای آن تصویری از حضورش در بازی‌های تیم ملی برزیل قرار داد.

این اقدام بازیکن باعث واکنش‌های گسترده هواداران شد و برخی آن را بی‌توجهی به تیم باشگاهی تلقی کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی، تغییر عکس پروفایل ستاره برزیلی را در حالی که رئال مادرید در رقابت حساس لیگ قهرمانان و لالیگا حضور دارد، نشانه‌ای از فاصله گرفتن او از تیم تلقی کردند.

با توجه به حساسیت هواداران رئال به وفاداری بازیکنان، این حرکت وینیسیوس جونیور به سرعت به سوژه شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و بحث‌ها درباره تعهد او به کهکشانی‌ها داغ شد.

پروفایل جنجالی وینیسیوس و خشم هواداران کهکشانی‌ها

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن