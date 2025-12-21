خبرگزاری کار ایران
مهدی قایدی در مسیر انتقام از فرهاد مجیدی
مهدی قایدی، وینگر ایرانی النصر، امروز در هفته نهم لیگ برتر امارات مقابل تیم تحت هدایت فرهاد مجیدی قرار می‌گیرد و با انگیزه‌ای ویژه به دنبال درخشش و تاثیرگذاری در میدان است.

به گزارش ایلنا،  مهدی قایدی دو سال پیش با تصمیم فرهاد مجیدی از شباب الاهلی به کلباء پیوست و در این باشگاه نمایش‌های درخشانی ارائه داد. حالا، این وینگر ایرانی در رنگ پیراهن النصر، دوباره مقابل سرمربی سابق خود قرار می‌گیرد و انگیزه خاصی برای ارائه بهترین عملکرد دارد.

قایدی که پس از بازگشت از مصدومیت، در پنج بازی اخیر النصر به ترکیب اصلی بازگشته و در یک بازی لیگ برتر امارات و چهار دیدار جام بانک اسلامی ابوظبی به میدان رفته، توانسته دو گل مهم برابر شباب الاهلی به ثمر برساند. این نمایش‌های قایدی، نوید تداوم آمادگی او را مقابل البطائح و تیم فرهاد مجیدی می‌دهد.

النصر عصر امروز در ورزشگاه خانگی به مصاف البطائح می‌رود. تیم مجیدی که پس از شکست‌های پیاپی در آخرین دیدار خود موفق به برد مقابل کلباء شده، به دنبال کسب امتیاز از آبی‌های دبی است. اما حضور بازیکنانی مانند مهدی قایدی در ترکیب حریف، کار را برای سرمربی سابق کلباء دشوار کرده است.

این بازی، دومین رویارویی قایدی با تیم تحت هدایت مجیدی در این فصل خواهد بود. او سه ماه و نیم پیش در مرحله یک‌هشتم نهایی جام بانک اسلامی ابوظبی نیز مقابل تیم فرهاد مجیدی به میدان رفت و حتی یک گل مردود ثبت کرد. حالا با تمرینات کامل و آمادگی فیزیکی بالای خود، قایدی امیدوار است در این دیدار، تاثیرگذار ظاهر شده و گلزنی کند.

شاخص‌های فنی و روانی نشان می‌دهد این تقابل، نه تنها فرصت قایدی برای جبران و اثبات خود است، بلکه چالش مهمی برای مجیدی به شمار می‌آید. درخشش ستاره ایرانی می‌تواند روند بازی را تغییر دهد و سرمربی سابق را با فشار جدی مواجه کند.

