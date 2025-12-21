به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، برای دیدار حساس مقابل المحرق بحرین با رویکردی متفاوت آماده شده و قصد دارد ترکیب تیمش را متناسب با شرایط ویژه این مسابقه بچیند. استقلال در این بازی چند بازیکن مهم از جمله اندونگ، احمدی و کوشکی را در اختیار ندارد، اما ساپینتو تلاش می‌کند با استفاده بهینه از نفرات موجود، ترکیبی رقابتی و هجومی روانه میدان کند.

سرمربی پرتغالی در روزهای اخیر بارها بر اهمیت نتیجه‌گیری در بحرین تأکید کرده و از بازیکنان خواسته با تمرکز کامل و کمترین اشتباه ممکن به میدان بروند. او به خوبی می‌داند که تساوی یا شکست در این مسابقه می‌تواند تبعات فنی و روانی قابل‌توجهی برای تیم و شخص خودش به همراه داشته باشد و فشار انتقادها را افزایش دهد. به همین دلیل، ساپینتو عزم خود را جزم کرده تا استقلال را با آمادگی ذهنی و بدنی بالا راهی این دیدار کند.

در همین راستا، کادر فنی استقلال مأموریت ویژه‌ای را آغاز کرده است. دستیاران ساپینتو با آنالیز دقیق بازی‌های اخیر المحرق، به دنبال شناسایی نقاط ضعف و مسیرهای نفوذ در ساختار دفاعی این تیم هستند. اطلاعات مربوط به ترکیب احتمالی، عملکرد بازیکنان کلیدی و الگوهای تاکتیکی تیم بحرینی به‌صورت مداوم در اختیار کادر فنی قرار می‌گیرد تا استقلال با شناخت کامل وارد زمین شود.

جمع‌بندی این بررسی‌ها نشان می‌دهد المحرق تیمی منظم با چارچوب تاکتیکی مشخص است و هرگونه اشتباه فردی می‌تواند برای استقلال هزینه‌ساز باشد. به همین دلیل، تمرکز ساپینتو روی کنترل مناطق حساس زمین، مدیریت میانه میدان و استفاده هدفمند از ضدحملات قرار گرفته است. طراحی حملات با حداقل ریسک و حفظ انسجام دفاعی، محور اصلی برنامه استقلال در این مسابقه خواهد بود.

این دیدار برای استقلال اهمیت ویژه‌ای دارد؛ تیمی که در هفته‌های اخیر با تساوی‌های پیاپی مواجه بوده و نتوانسته روند مطلوبی در لیگ قهرمانان ۲ آسیا داشته باشد. ساپینتو به خوبی آگاه است که نتیجه نگرفتن در بحرین می‌تواند علاوه بر پیامدهای فنی، به اعتماد هواداران نسبت به او نیز آسیب بزند. از این رو، بازی با المحرق فرصتی مهم برای خروج از چرخه تساوی‌ها و بازگشت به مسیر پیروزی تلقی می‌شود.

پیروزی در این مسابقه می‌تواند روحیه بازیکنان را افزایش دهد، انتقادها از سرمربی پرتغالی را کاهش دهد و شرایط استقلال را در جدول رقابت‌ها بهبود ببخشد. همه نشانه‌ها حاکی از آن است که ساپینتو این دیدار را به چشم یک نقطه عطف می‌بیند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند آغازگر بازگشت استقلال به ثبات، پیروزی و آرامش باشد.

انتهای پیام/