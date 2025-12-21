ادامه ماجراهای پنالتی پرسپولیس مقابل تراکتور: از شما بعید بود!
پرسپولیس در ماراتن پنالتی ها می توانست تراکتور را شکست دهد اما به شکلی باورنکردنی همه چیز علیه این تیم شد و در نهایت حذف شدند.
به گزارش ایلنا، بازی با ماراتن پنالتیها تمام شد با این تفاوت که این بار این اصطلاح رایج واقعاً عینیت یافت چراکه هر دو تیم دوازده ضربه پنالتی زدند و همه بازیکنان حاضر در زمین پشت توپ ایستادند.
این اتفاق باعث شد حتی دروازهبانهای دو تیم هم پنالتی بزنند و قدرت خود را در این آیتم به رخ بکشند. همچنین نکته این ضربات ماراتنوار آنجا بود که هیچ بازیکنی دیگر نمیتوانست از زدن پنالتی فرار کند و بهانه بیاورد چراکه به هر حال همه باید پشت توپ میایستادند و برای پیروزی تیم خودشان تلاش میکردند.
انتخاب پنج ضربه اول پنالتی که معمولاً نتیجه در همین ضربات مشخص میشود کار دشورای است و معمولاً با شانه خالی کردن برخی بازیکنان از ایستادن پشت توپ انتخابها محدود میشود. با این حال به نظر میرسید انتخاب پنج گزینه نخست پرسپولیس و کادرفنی برای نواختن ضربات پنالتی درست و منطقی بوده است بهطوری که کنعانی و علیپور بهعنوان بهترین پنالتیزنهای تیم نفر اول و پنجم بودند که ضرباتشان را هم به شکلی مطمئن تبدیل به گل کردند.
در عین حال انتخاب مارکو باکیچ برای زدن ضربه پنالتی دوم هم کاملاً هوشمندانه بود. معمولاً بازیکنان اروپای شرقی بهخصوص آنهایی که شوتزن و کاشتهزن هستند با توجه به خونسردی و اعتماد به نفس بالای خود خیلی خوب پنالتی میزنند و تقریباً همه هواداران و احتمالاً اعضای کادر فنی پرسپولیس هم اطمینان داشتند که این هافبک اهل مونتهنگرو ضربه خود را گل میکند اما باکیچ خیلی بد پنالتی زد و شاید ضعیفترین پنالتی سرخها را او به سمت دروازه بیرانوند زد. باکیچ در حالی پنالتیاش را خراب کرد که اگر توپ او گل میشد پرسپولیس در ضربات پنالتی دوبرصفر جلو میافتاد و کار پنالتیزن سوم تراکتور بعد از هدر دادن دو پنالتی توسط همتیمیهایش بسیار مشکل میشد و امکان داشت همانجا بازی به سود پرسپولیس تمام شود.
قرار گرفتن نام امین کاظمیان در پنج ضربه نخست هم جالب بود اما این بازیکن در آلومینیوم هنر خود در نواختن این ضربات را نشان داده بود و این بار هم ضربه خوبی به توپ زد. با وجود این همانقدر که در مورد باکیچ سخت بود باور کنیم توپش را خراب میکند از دست رفتن پنالتی توسط پورعلیگنجی عجیب به نظر میرسید. البته پورعلیگنجی بدشانس بود که توپش به تیر عمودی برخورد کرد وگرنه خیلی هم بد نزد.
نکته جالب اینجاست که بهترین پنالتیای پرسپولیس را دو بازیکن چپپا زدند. در شرایطی که شاید برخی تصور میکردند نفراتی مثل میلاد محمدی و فرشاد احمدزاده پنالتیهایشان را خراب کنند اما فنیترین ضربات را این دو نفر زدند. جالب اینکه میلاد محمدی در بازی با ازبکستان در فینال تورنمنت العین پنالتیاش را خراب کرده بود اما این بار خیلی با روحیه و مسلط به توپ ضربه زد.
نکته دیگر اینکه بیفوما، سروش، میلاد سرلک، ابرقویی، اورونوف و خدابندهلو هم بازیکنانی بودند که در حین بازی تعویض شدند وگرنه حداقل سه چهار نفر از آنها میتوانستند پنالتیهایشان را تبدیل به گل کنند.