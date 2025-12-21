برنامه ویژه سپاهان با محرم نویدکیا: قهرمان نیم فصل شو و تمدید کن!
احتمال همکاری طولانی مدت محرم نویدکیا با سپاهان بعد از موفقیت این مربی محبوب در نیم فصل ابتدایی قوت گرفته است.
به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا در فصل جاری چهرهای متفاوت و پختهتر از خود روی نیمکت سپاهان به نمایش گذاشته است. سرمربی طلاییپوشان که در دورههای قبلی مربیگریاش تجربههای تلخ و شیرینی را پشت سر گذاشته، حالا با بهرهگیری از همان تجربیات اندک اما ارزشمند، توانسته سپاهان را به یکی از مدعیان جدی قهرمانی لیگ برتر تبدیل کند. تیم نویدکیا در این فصل با نظم تاکتیکی، ثبات فنی و شخصیت تیمی مشخصی وارد مسابقات شده و همین مسأله باعث شده سپاهان از همان هفتههای ابتدایی در جمع بالانشینان جدول قرار بگیرد. با توجه به روند فعلی، بعید نیست سپاهان با همین فرمان در پایان نیمفصل نخست بر صدر جدول تکیه بزند و حتی به تیمی تبدیل شود که فاصله امتیازی محسوسی با دیگر رقبا ایجاد میکند. نویدکیا برای تحقق این هدف، علاوه بر یک دیدار باقیمانده تا پایان نیمفصل، نگاه ویژهای به بازی عقبافتاده برابر استقلال دارد؛ مسابقهای که میتواند نقش مهمی در جهش امتیازی سپاهان پیش از آغاز نیمفصل دوم داشته باشد و شرایط روحی و روانی تیم را به اوج برساند. از سوی دیگر، یکی از نقاط قوت نویدکیا در این فصل، ترکیب متوازن بازیکنان جوان و باتجربه در سپاهان است. او بازیکنانی در اختیار دارد که هم از انرژی و انگیزه جوانی برخوردارند و هم از تجربه لازم برای مدیریت بازیهای بزرگ. همین موضوع به سرمربی سپاهان اجازه داده تا از انعطافپذیری بالایی در چینش ترکیب و تاکتیکها برخوردار باشد و جایگاه تیمش را در لیگ برتر تثبیت کند. البته صحبت از قهرمانی سپاهان در این مقطع زودهنگام است و برای قضاوت نهایی لیگ باید دستکم دو سوم مسیر خود را طی کند. با این حال، اگر سپاهان حتی در پایان نیمفصل به جایگاهی که پیشبینی میشود دست پیدا کند، احتمال سرمایهگذاری بلندمدت مدیران باشگاه روی نویدکیا بسیار بالا خواهد رفت. چهبسا سپاهان به دنبال عقد قراردادی بلندمدت با این مربی باشد تا برای چند سال آینده فوتبال خود را با محرم نویدکیا تعریف کند؛ رؤیایی که تحقق آن، بیش از هر چیز به تداوم نتایج مطلوب در ادامه فصل بستگی دارد.