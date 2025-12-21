پیغام کنایه آمیز سیدحسین حسینی برای استقلال
در شرایطی که استقلال با آدان هنوز نتوانسته به موفقیت بزرگی دست یابد، کاپیتان اسبق این تیم در سپاهان روند رکوردشکنی خود را استارت زده است.
به گزارش ایلنا، سید حسین حسینی با ثبت ۵۴۰ دقیقه کلینشیت، معادل ۶ بازی کامل ۹۰ دقیقهای بدون دریافت گل، این روزها به یکی از آمادهترین دروازهبانان فوتبال ایران تبدیل شده است. او در چهارچوب دروازه سپاهان عملکردی کمنقص داشته و این آمار نشاندهنده نشانههای جدی از بازگشت این گلر باتجربه به سطح اول فوتبال کشور است؛ سطحی که حسینی پیش از این نیز بارها توانایی حضور در آن را به نمایش گذاشته بود.
حسینی فصل را با شرایطی نهچندان مطلوب آغاز کرد و در هفتههای ابتدایی با افت نسبی مواجه بود. همین مسأله باعث شد جایگاه او در مقطعی توسط محمدرضا اخباری تهدید و حتی بحث نیمکتنشینیاش نیز مطرح شود. با این حال، واکنش حسینی به این شرایط کاملاً حرفهای بود. او بدون حاشیه، با تمرکز بالا و تلاش مستمر در تمرینات، آرامآرام به فرم ایدهآل بازگشت و بار دیگر اعتماد کادر فنی را به دست آورد. اکنون سیدحسین حسینی در ترکیب سپاهان به یک مهره کلیدی و تأثیرگذار تبدیل شده است؛ دروازهبانی که نهتنها با واکنشهای مطمئن، بلکه با تجربه و رهبری خود به خط دفاعی آرامش میدهد. تداوم کلینشیتها نشان میدهد که او به ثبات رسیده و اعتمادبهنفسش در اوج قرار دارد؛ عاملی که برای یک دروازهبان اهمیت حیاتی دارد.
این آمادگی در ماههای منتهی به جام جهانی فوتبال میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده ملی حسینی داشته باشد. با توجه به رقابت فشرده میان دروازهبانها، حسینی با این روند میتواند به یکی از گزینههای جدی حضور در فهرست نهایی تیم ملی تبدیل شود و حتی شانس بالایی برای سفر به جام جهانی داشته باشد. ۶ بازی بدون گل خورده، امروز نیز این فرصت را دارد تا در جام حذفی مقابل خیبر به هفتمین کلینشیت متوالی تبدیل شود؛ رکوردی که میتواند مهر تأییدی بر بازگشت کامل سیدحسین حسینی به روزهای اوج باشد.