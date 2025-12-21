به گزارش ایلنا، قرار بود این دوره از جام ملت‌های آفریقا به میزبانی مراکش، در تابستان ۲۰۲۵ برگزار شود اما فرمت جدید جام جهانی باشگاه‌ها و برگزاری مسابقات با 48 تیم، برنامه‌ریزی فیفا را تغییر داد تا جام ملت‌های آفریقا برای اولین بار در تاریخ، در دو سال میلادی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برگزار شود. مسابقاتی که امروز با برگزاری جدال بین مراکش میزبان و کومور در ورزشگاه بزرگ مولای عبدالله شهر رباط آغاز خواهد شد. سی و پنجمین دوره جام ملت‌ها، دومین میزبانی مراکش در این رقابت‌ها پس از جام ملت‌های ۱۹۸۸ محسوب می‌شود، جایی که کامرون موفق به کسب دومین قهرمانی خود در این رقابت‌ها شد.

مدعیان به خط می‌شوند

قهرمانی عجیب و غریب ساحل عاج میزبان دوره گذشته با وجود سومی در مرحله گروهی و تغییر سرمربی در میانه جام، پیش‌بینی درباره سرنوشت جام ملت‌های آفریقا را دشوار می‌کند. با این حال می‌توان گفت که برخی تیم‌ها شانس بهتری برای کسب عنوان قهرمانی دارند. مراکش میزبان پس از چهارمی جام جهانی و ناکامی در دوره گذشته و البته قهرمانی در جام ملت‌های عرب با تیم ب خود، بی‌تردید شانس اول قهرمانی در این رقابت‌ها خواهد بود. تنها سه بازیکن ترکیب پرستاره مراکش، در لیگ این کشور بازی می‌کنند و مردم این کشور امیدوارند که تیمی متشکل از بونو، حکیمی، آمرابات، مزراوی، براهیم دیاز، آکلیوش و ال‌نصیری، طلسم عدم قهرمانی از سال ۱۹۷۶ را بشکند. در گروه دوم، مصر همگروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، با آفریقای جنوبی دیدار می‌کند و این مسابقات در حضور صلاح، نقشی کلیدی در آینده حسام حسن روی نیمکت فراعنه خواهد داشت. علاوه بر این دو تیم، سنگال و الجزایر را هم باید جزو مدعیان بزرگ این جام در نظر گرفت؛ تیم‌هایی که در سال‌های اخیر همواره در جام ملت‌های آفریقا عملکرد درخشانی داشته‌اند و با ستارگان بین‌المللی خود، به دنبال خلق خاطرات تاریخی در مراکش خواهند بود.

غایبان جام جهانی به دنبال اعاده حیثیت

باید دو کشور نیجریه و کامرون را با وجود ستارگان بزرگ این تیم‌ها، غایبان بزرگ قاره آفریقا در جام جهانی ۲۰۲۶ در نظر گرفت. دو کشوری که در پلی‌‌آف، شانس حضور در جام جهانی را با وجود ستارگان خود از دست دادند و قرار نیست که شاهد حضور بازیکنان مطرحی چون اوسیمن و امبومو در امریکا باشیم. جالب اینکه فضای اردوی این دو تیم پس از ناکامی در صعود به جام جهانی، بشدت درگیر تنش شده است. کامرون با اقدامات عجیب اتوئو، فعلاً دو سرمربی دارد و در سوی دیگر، کاپیتان نیجریه یعنی ویلیام تروست اکونگ چند هفته پیش از شروع جام تصمیم به خداحافظی از بازی‌های ملی گرفت تا ویلفرد اندیدی به عنوان کاپیتان جدید این تیم معرفی شود. برای این دو تیم که جایی در جام جهانی ندارند، جام ملت‌های آفریقا آخرین فرصت برای اعاده حیثیت و بازگشت به جمع بزرگان قاره خواهد بود.

نام‌های بزرگ غایب در جام ملت‌ها

نکته عجیب جام ملت‌های ۲۰۲۵ اینجاست که دو تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، نتوانستند جواز حضور در این رقابت‌ها را از طریق مسابقات مقدماتی کسب کنند. غنا یکی از قدرت‌های همیشگی قاره آفریقا، در مرحله مقدماتی به شکلی عجیب و تنها با کسب دو امتیاز پایین‌تر از تیم‌های آنگولا، سودان و نیجر قرار گرفت و با وجود صعود به جام جهانی ۲۰۲۶، جایی در بین تیم‌های حاضر در جام ملت‌ها نخواهد داشت. علاوه بر این، کیپ‌ورد هم که در جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار حاضر خواهد بود، در مرحله مقدماتی با ۴ امتیاز پایین‌تر از مصر، بوتسوانا و موریتانی در رتبه چهارم قرار گرفت تا یکی از تیم‌های بزرگ غایب در این جام باشد. گامبیا، توگو، گینه و کنیا را هم می‌توان دیگر تیم‌های مطرح قاره آفریقا در نظر گرفت که جایی در این دوره از رقابت‌ها ندارند.

رکوردشکنی در پوشش تلویزیونی

کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) از ثبت رکوردی تازه در زمینه حق پخش رسانه‌ای جام ملت‌های آفریقا خبر داده است؛ رکوردی که با عقد ۲۰ قرارداد پخش در بیش از ۳۰ کشور اروپایی به دست آمده و نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه اهمیت قاره سبز به این تورنمنت است. نقطه عطف این روند، توافق «تاریخی» با شبکه Channel 4 بود؛ توافقی که برای نخستین‌بار باعث می‌شود هر ۵۲ مسابقه این رقابت‌ها به‌صورت رایگان از تلویزیون بریتانیا پخش شود. البته Channel 4 تنها متقاضی بریتانیایی این بسته رسانه‌ای نبود. CAF در بیانیه خود با اشاره به جوامع مهاجر، بویژه دیاسپورای مراکشی، بخشی از این استقبال را توضیح داد؛ موضوعی که در کشورهایی مانند اسپانیا اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین قیاس، حضور کشورهای پرجمعیت و دارای جوامع گسترده خارج از مرزها مانند نیجریه، مصر و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز نقش مهمی در افزایش جذابیت جام ملت‌ها داشته است.

از سوی دیگر، ستاره‌های شاغل در لیگ‌های بزرگ اروپا به کانون توجه این رقابت‌ها دامن زده‌اند؛ بازیکنانی چون محمد صلاح که این روزها بیش از عملکردش، با اظهارنظرهایش خبرساز شده است. در مجموع، ۱۲۴ بازیکن از ۶۲ باشگاه لیگ‌های معتبر انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه در این دوره حاضرند. تنها دو روز مانده به افتتاحیه در رباط، ۴۵ بازیکن از لیگ برتر انگلیس، ۲۵ نفر از لیگ یک فرانسه، ۲۱ نفر از سری‌آ، ۱۷ بازیکن از بوندس‌لیگا و ۱۶ ستاره از لالیگا به تیم‌های ملی خود پیوسته‌اند؛ آماری که هر چند باعث نگرانی باشگاه‌های اروپایی می‌شود، اما باعث شده تا تماشاگران بیشتری از جام ملت‌های آفریقا استقبال کنند.

نزدیک‌تر از همیشه به اروپا

از نظر جغرافیایی، جام ملت‌های آفریقا هرگز تا این اندازه به جهان نزدیک نبوده؛ دست‌کم از سال ۱۹۸۸ که مراکش آخرین‌بار میزبان این رقابت‌ها بود. آن زمان تنها هشت تیم حضور داشتند و همه مسابقات در کازابلانکا و رباط برگزار می‌شد، اما حالا ۲۴ تیم در 6 شهر مختلف برای قهرمانی می‌جنگند؛ نشانه‌ای روشن از رشد و جهانی‌تر شدن جام ملت‌های آفریقا. یکی از این شهرها طنجه است؛ شهری کاملاً مراکشی با نگاهی بین‌المللی که از بلوار پاستور تا سواحل مدیترانه، اروپا را در چند قدمی خود می‌بیند. طنجه در گذشته با عنوان «اینترزون» شناخته می‌شد؛ شهری که میان سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۶ تحت نفوذ قدرت‌های غربی بود و به پاتوق نویسندگان، هنرمندان و حتی جاسوسان تبدیل شد. امروز اما، اتفاقی که پشت پنجره‌های بسته طنجه در جریان است، جام ملت‌های آفریقاست؛ تورنمنتی که به گفته ورون موسنگو-اومبا، دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آفریقا، به لطف جذابیت جهانی و زیرساخت‌های «در سطح جهانی» مراکش، می‌تواند بهترین دوره تاریخ خود را تجربه کند. رقابتی که زمانی بی‌اهمیت به نظر می‌رسید، حالا دیگر قابل چشمپوشی نیست.

کامرون قربانی حسادت اسطوره؟

یکی از عجیب‌ترین نکات جام ملت‌های آفریقا مربوط به تیم کامرون می‌شود، تیمی که در آستانه آغاز رقابت‌ها با نظر ساموئل اتوئو اسطوره فوتبال این کشور و رئیس فدراسیون، با تغییر سرمربی مواجه شده است. مارک بریس سرمربی کامرون، چند روز مانده به آغاز رقابت‌ها از سمت خود برکنار شد و ساموئل اتوئو با نظر خود و هماهنگی سرمربی بومی جدید، فهرست تیم را تغییر داد. فهرستی که در آن خبری از بازیکنانی چون آندره اونانا و وینسنت ابوباکار نیست. برخی رسانه‌ها و سرمربی سابق تیم، اتوئو را به این موضوع متهم کرده‌اند که به دلیل ترس از شکسته شدن رکورد گلزنی خود توسط ابوباکار، جلوی حضور او در جام ملت‌های آفریقا را گرفته است. همچنین اریک ماکسیم چوپو موتینگ دیگر ستاره فوتبال کامرون نیز جایی در فهرست تیم ملی این کشور برای جام ملت‌های آفریقا ندارد.

انتهای پیام/