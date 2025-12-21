خبر خوشحال کننده از استادیوم آزادی: تلاش برای بازی دربی!

به گزارش ایلنا، پرونده بازسازی ورزشگاه آزادی، مهم‌ترین مجموعه ورزشی کشور، همچنان یکی از حساس‌ترین موضوعات فوتبال ایران است؛ پروژه‌ای که با وجود وعده‌های متعدد، فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته و حالا دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. بازسازی فاز غربی ورزشگاه آزادی در فصل گذشته به پایان رسید، اما انتقادات گسترده نسبت به کیفیت و نحوه اجرای این بازسازی باعث شد با دستور وزیر ورزش، برخی مسابقات مهم لیگ برتر به‌صورت آزمایشی در این ورزشگاه برگزار شود. البته برگزاری همین مسابقات نیز بی‌حاشیه نبود و ایرادهایی از بخش‌های بازسازی‌شده مطرح شد. مسائلی که تردیدها درباره روند کلی پروژه را افزایش داد و همزمان با بروز این انتقادات، روند بازسازی در فازهای شمالی، جنوبی و شرقی ورزشگاه آزادی عملاً متوقف شد. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در موضع‌گیری رسمی خود اعلام کرد برای تسریع در بازسازی کامل ورزشگاه و جلوگیری از اختلال در کار قرارگاه خاتم‌الانبیا به‌عنوان مجری اصلی پروژه، بهتر است هیچ مسابقه‌ای در آزادی برگزار نشود. هدف از این تصمیم، پیشبرد بدون وقفه عملیات عمرانی و تحویل نهایی ورزشگاه تا پایان سال ۱۴۰۵ عنوان شد.

این تصمیم اگرچه از نظر فنی قابل دفاع بود، اما در عمل تبعات سنگینی برای فوتبال ایران به همراه داشت. تیم ملی فوتبال ایران و دو تیم پرهوادار استقلال و پرسپولیس ناچار شدند بپذیرند که حداقل تا سال آینده نمی‌توانند روی ورزشگاه آزادی به‌عنوان ورزشگاه خانگی حساب باز کنند.

آغاز فصل جدید لیگ برتر، در کنار کمبود چمن‌های استاندارد در تهران و حتی برخی شهرستان‌ها، فشار مضاعفی را بر وزارت ورزش و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی وارد کرد و بار دیگر بحث بازگشت تدریجی مسابقات به آزادی را روی میز تصمیم‌گیران گذاشت.

در همین راستا، با پیگیری‌های وزارت ورزش و محمدعلی ثابت‌قدم، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، تعداد کارگران فعال در پروژه افزایش یافت و شیفت‌های کاری نیز بیشتر شد تا روند بازسازی شتاب بگیرد. طبق تصاویر منتشر شده از آخرین وضعیت ورزشگاه، نصب سکوهای طبقه دوم ضلع شمالی به پایان رسیده و نصب سکوهای طبقه اول این ضلع نیز در حال انجام است.

در ضلع جنوبی ورزشگاه نیز حدود نیمی از سکوها نصب شده و ادامه کار با سرعت در حال پیگیری است. علاوه بر این، در بخش جنوبی و در سمت جایگاه هواداران استقلال، دالانی در حال احداث است تا اتوبوس تیم‌ها در آن مستقر شود و ورود و خروج تیم‌ها با نظم و امنیت بیشتری انجام گیرد.

همزمان با این اقدامات، عملیات تخریب و بازسازی ضلع شرقی ورزشگاه نیز آغاز شده و به‌صورت موازی در حال انجام است. بر اساس برنامه‌ریزی فعلی و در صورت تداوم همین روند، پیش‌بینی می‌شود تا پایان اسفندماه سال‌جاری، عملیات بازسازی و مقاوم‌سازی سکوها و همچنین نصب صندلی‌ها به اتمام برسد و ورزشگاه آزادی از نظر برگزاری مسابقات به شرایط قابل قبول برسد.

بخش‌های باقی‌مانده مانند سرویس‌های بهداشتی، تونل‌ها و راهروهای داخلی ورزشگاه در فاز بعدی تکمیل خواهد شد؛ فازی که به گفته مسئولان، تداخلی با برگزاری مسابقات نخواهد داشت. اگر مشکل غیرمنتظره‌ای در مسیر پروژه ایجاد نشود، استقلال و پرسپولیس می‌توانند امیدوار باشند که از اواخر سال‌جاری دوباره میزبانی دیدارهای خانگی خود را در ورزشگاه آزادی از سر بگیرند؛ اتفاقی که نه‌تنها برای این دو باشگاه، بلکه برای فوتبال ایران و هوادارانش، اهمیتی حیاتی دارد.

خبرنگار ایران ورزشی در این خصوص پیگیری کرد و به خبری در این خصوص دریافت که شاید ورزشگاه آزادی در مرحله اول بدون حضور تماشاگران برای استفاده دو تیم استقلال و پرسپولیس آماده شود تا دو تیم بتوانند از ظرفیت‌های این ورزشگاه نهایت بهره را ببرند تا در نهایت ورزشگاه آزادی برای پذیرایی از تماشاگران نیز آماده شود.

احتمال دارد قبل از عید استفاده از ورزشگاه بدون حضور تماشاگران و بعد از عید با حضور تماشاگران محقق شود و چه‌بسا شاهد برگزاری دربی107 در آزادی هم باشیم.

