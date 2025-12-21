همه چیز مهیای دیدار جذاب کریس رونالدو با تیم ملی ایران

به گزارش ایلنا، پس از مشخص شدن گروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، شایعات پیرامون بازی‌های تدارکاتی پیش‌روی تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شد. برخی از منابع و رسانه‌ها، خبر از تقابل با اسپانیا در قطر در ماه فروردین دادند و رئیس فدراسیون فوتبال در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به نام تیم‌هایی اشاره کرد که می‌توانند رقیب ایران پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ باشند.

طبق گزارشی که پیش از این در روزنامه ایران ورزشی به‌طور اختصاصی‌ منتشر کرده بودیم، کادرفنی تیم ملی ایران برای بازی‌های ملی ماه فروردین، تیم اسکاتلند را به‌عنوان یک شبیه‌ساز برای اولین بازی مقابل نیوزیلند در نظر گرفته است و همچنین یکی از دو تیم الجزایر و تونس، برای شبیه‌سازی با با تیم ملی مصر در نظر گرفته شده که شانس تقابل با تونس تا این لحظه، بیشتر از الجزایر است.

همچنین برای بازی‌های پیش از جام جهانی که به احتمال قوی در کشور میزبان مسابقات یعنی امریکا برگزار خواهد شد، ایران فرصت برگزاری ۲ یا ۳ بازی تدارکاتی را دارد که طبق شنیده‌ها، گزینه اصلی ایران برای یکی از این بازی‌ها تیم ملی پرتغال خواهد بود که طبیعتاً، باکیفیت‌ترین بازی تدارکاتی تیم ملی پیش از جام جهانی در دوره‌های اخیر را رقم می‌زند. با وجود این شایعات اما تا این لحظه، هیچ مسابقه تدارکاتی‌ای برای ایران قطعی نشده و هنوز مشخص نیست که کدام تیم‌ها قرار است پیش از جام جهانی با تیم ملی فوتبال کشورمان دیدار کنند.

طبق تماس و گفت‌و‌گوی کوتاهی که با حجت کریمی مدیرعامل سابق باشگاه استقلال و عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال داشتیم، مشخص شد که هنوز دیدارهای تدارکاتی تیم ملی به قطعیت نرسیده‌اند و قرار شده تا هفته آینده در جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، جزئیات برگزاری بازی‌های تدارکاتی تیم ملی نهایی شود.

قرار شده تا در این جلسات، بودجه لازم برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی، محل برگزاری مسابقات و شرایط مذاکره با فدراسیون‌های خارجی به بحث گذاشته شود. ضمن اینکه از زمان سفر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به قطر و حضور او در نشست شورای فیفا، هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال جلسه‌ای تشکیل نداده و در جلسه هفته آینده، راجع به صحبت‌های تاج با اینفانتینو، مسأله صدور روادید بازیکنان تیم ملی و البته نامگذاری حساسیت‌برانگیز دیدار ایران مقابل مصر نیز صحبت‌هایی انجام شود. تاکنون نام‌هایی که برای بازی‌های دوستانه پیش از جام جهانی مطرح شده‌اند، نام‌های خوب و قابل اتکایی به نظر می‌رسند و اکثر این تیم‌ها، در جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر خواهند بود اما مطالبه عمومی مردم در شرایط فعلی، نهایی شدن این بازی‌های تدارکاتی پیش از جام جهانی است. این در حالی است که اکثر تیم‌های آسیا، آفریقا و اروپا در حال نهایی کردن برنامه تدارکاتی خود پیش از جام جهانی هستند. در حال حاضر تیم‌هایی مانند آلمان، پرتغال، بلژیک، مکزیک، امریکا، کرواسی، برزیل، اسپانیا، کلمبیا و آرژانتین، تکلیف خود در وقفه بازی‌های ملی ماه فروردین را می‌دانند و اگر فدراسیون فوتبال در این زمینه سرعت عمل بالایی نداشته باشد، ممکن است فرصت رقم خوردن بازی‌های تدارکاتی خوب

از بین برود.همچنین اسکاتلند یکی از گزینه‌های تدارکاتی ایران، دومین بازی خود در ماه فروردین را تا حد زیادی مقابل ژاپن در گلاسکو قطعی کرده و ایران اگر می‌خواهد با این تیم دیدار کند، باید در اولین بازی خود به‌مصاف اسکاتلند برود. تیمی که در این دوره جام جهانی، با سه تیم برزیل، مراکش و هائیتی همگروه خواهد بود. همچنین تقابل اسپانیا با عربستان در جام۲۳ و همگروهی پرتغال با ازبکستان و الجزایر با اردن، می‌تواند به فدراسیون فوتبال ایران شانس بیشتری برای تقابل با این تیم‌های مطرح پیش از جام جهانی بدهد. در نهایت باید منتظر خروجی جلسه حساس هفته آینده فدراسیون فوتبال ایران در خصوص بازی‌های تدارکاتی تیم ملی باشیم و ببینیم که آیا شرایط آماده‌سازی تیم ملی برای اردوهای پیش‌رو تغییر خواهد کرد یا خیر.

