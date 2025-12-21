به گزارش ایلنا، وسترلو شبی فراموش‌نشدنی را در خانه تجربه کرد و در دیداری پرفشار موفق شد با پیروزی دیرهنگام مقابل لا لوویر، سه امتیاز بسیار ارزشمند را به حساب خود واریز کند؛ بردی که فاصله این تیم با رقیب مستقیمش را به پنج امتیاز افزایش داد و نقش اللهیار صیادمنش در آن کاملاً پررنگ بود.

بازی برای میزبان رؤیایی آغاز شد. تنها پنج دقیقه از شروع مسابقه گذشته بود که همکاری مؤثر ساکاموتو و اللهیار صیادمنش در جناح چپ، پایه‌گذار گل اول شد. ارسال دقیق صیادمنش از نزدیکی خط عرضی با اشتباه مدافع لا لوویر همراه شد و توپ به شکل گل به خودی وارد دروازه میهمان شد تا وسترلو خیلی زود پیش بیفتد.

پس از این گل، صیادمنش یکی از فعال‌ترین بازیکنان زمین بود و بارها مدافعان لا لوویر را تحت فشار گذاشت. در دقیقه ۲۴، پاس عمقی ساکاموتو، مهاجم ایرانی را در موقعیتی عالی قرار داد، اما ضربه او با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه نیمه نخست، وسترلو با وجود مالکیت توپ و برتری نسبی، نتوانست اختلاف را افزایش دهد. دقیقه ۴۳ بار دیگر همکاری صیادمنش و ساکاموتو خطرساز شد، اما ضربه سر فری پس از ارسال از جناح راست، در اختیار دروازه‌بان لا لوویر قرار گرفت.

نیمه دوم کاملاً متفاوت آغاز شد. لا لوویر با فشار شدید و حملات پی‌درپی، وسترلو را عقب نشاند و چند موقعیت جدی خلق کرد. میزبان به‌سختی از زیر این فشار خارج می‌شد و تنها یک شوت خطرناک از ساکاموتو داشت که با اختلاف کمی از کنار دروازه عبور کرد.

سرانجام این فشارها در دقیقه ۸۸ نتیجه داد و لا لوویر با ضربه سر مهاجم سنگالی خود به گل تساوی رسید تا وسترلو در آستانه از دست دادن برد قرار بگیرد.

اما بازی در واپسین لحظات ورق خورد. حمله‌ای سریع از سوی وسترلو و پاس عمقی کاپیتان تیم، بازیکن تعویضی را در موقعیت گل قرار داد و ضربه نهایی، دروازه‌بان لا لوویر را تسلیم کرد تا گل پیروزی‌بخش در دقایق پایانی به ثمر برسد.

وسترلو با این برد ۲ بر ۱، پس از نوزدهمین بازی فصل، ۲۴ امتیازی شد و در رتبه هشتم جدول ژوپیر لیگ بلژیک ایستاد؛ بردی حیاتی که نقش اللهیار صیادمنش با ارسال منجر به گل نخست و نمایش فعال در فاز هجومی، بار دیگر تأثیر این بازیکن ایرانی را در ترکیب وسترلو برجسته کرد.

