یوونتوس ۲-۱ رم: اولین برد بزرگ اسپالتی مقابل تیم سابق

تیم فوتبال یوونتوس با برتری ۲ بر ۱ مقابل رم در دیداری حساس، نخستین پیروزی بزرگ خود با هدایت لوچانو اسپالتی را رقم زد تا فاصله‌اش با جمع مدعیان بالای جدول به حداقل برسد.

به گزارش ایلنا،  در یکی از دیدارهای مهم هفته لیگ، یوونتوس موفق شد در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه ۲ بر ۱ از سد رم عبور کند؛ مسابقه‌ای که برای لوچانو اسپالتی، سرمربی بیانکونری، اهمیت ویژه‌ای داشت، چراکه او نخستین برد بزرگش را مقابل تیم سابق خود جشن گرفت.

یوونتوس بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی کنترل میدان را در اختیار داشت. در دقیقه ۲۳، حرکت تکنیکی کنان ییلدیز از جناح چپ و پاس در عمق دقیق او، اوپندا را در موقعیت ایده‌آل قرار داد، اما ضربه نهایی تورام پس از پاس کات‌بک اوپندا از بالای دروازه رم به بیرون رفت.

پس از دقایقی آرام، فشار میزبان در اواخر نیمه اول افزایش یافت. در دقیقه ۴۳، ییلدیز بار دیگر با نفوذی خطرناک توپ را به کونسیسائو رساند، اما واکنش درخشان اسویلار مانع از باز شدن دروازه رم شد. با این حال، یک دقیقه بعد، همین فشار به نتیجه رسید؛ جایی که پاس هوشمندانه کامبیاسو، کونسیسائو را در موقعیت گلزنی قرار داد و وینگر پرتغالی با شوتی دقیق، گل نخست یوونتوس را به ثمر رساند تا نیمه اول با برتری میزبان خاتمه یابد.

در نیمه دوم نیز یوونتوس تیم برتر میدان بود و چند موقعیت جدی ایجاد کرد. در نهایت، دقیقه ۷۰ ارسال ژگرووا با ضربه سر مک‌کنی همراه شد و در ریباند، اوپندا توانست نخستین گل خود با پیراهن یوونتوس را ثبت کند تا اختلاف به دو گل برسد.

رم خیلی زود واکنش نشان داد و در دقیقه ۷۵، پس از دفع ناقص ضربه فرگوسن توسط دی‌گرگوریو، توماسو بالدانزی توپ برگشتی را وارد دروازه کرد تا امیدهای میهمان زنده شود. با این حال، تلاش‌های رم در دقایق پایانی ثمری نداشت و حتی یوونتوس می‌توانست با شوت ییلدیز که به تیرک دروازه برخورد کرد، اختلاف را بیشتر کند.

این دیدار در نهایت با پیروزی ۲ بر ۱ یوونتوس به پایان رسید تا بیانکونری با این برد ارزشمند، اختلاف خود با رم رده چهارمی را به حداقل برساند. رم با ۳۰ امتیاز همچنان در رتبه چهارم قرار دارد و یوونتوس با یک امتیاز کمتر، جایگاه پنجم جدول را به خود اختصاص داده است.

 

