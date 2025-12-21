خبرگزاری کار ایران
توقف المپیاکوس در شب درخشش مهاجم ایرانی

مهدی طارمی با گرفتن پنالتی و گلزنی مقابل کیفیسیاس، نقش اصلی را در تنها گل المپیاکوس ایفا کرد، اما فرصت‌سوزی هم‌تیمی‌ها مانع از کسب سه امتیاز برای صدرنشین سوپر لیگ یونان شد.

به گزارش ایلنا،  در یکی از دیدارهای هفته پانزدهم سوپر لیگ یونان، تیم فوتبال المپیاکوس از ساعت ۲۲ شنبه شب (به وقت ایران) در ورزشگاه جورجیوس کارایسکاکیس میزبان کیفیسیاس بود؛ دیداری که با تساوی یک بر یک به پایان رسید. مهدی طارمی که پس از چند مسابقه بدون گل، با انگیزه بالایی پا به میدان گذاشته بود، این بار از ابتدا در پست وینگر چپ در ترکیب تیمش قرار گرفت.

المپیاکوس بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۱۷، نفوذ سریع طارمی از سمت چپ و ورود او به محوطه جریمه با خطای خشن الکس پتکوف، مدافع کیفیسیاس، متوقف شد تا داور نقطه پنالتی را نشان بدهد. مهاجم ایرانی خود پشت توپ ایستاد و در دقیقه ۱۹ با ضربه‌ای دقیق، گل نخست مسابقه را به ثمر رساند.

کیفیسیاس چهار دقیقه بعد موفق شد گل تساوی را بزند و پس از آن، با وجود برتری نسبی المپیاکوس در مالکیت توپ، این تیم در خلق موقعیت‌های جدی چندان موفق عمل نکرد. طارمی که در نیمه نخست وینگر چپ بود، دو شوت به سمت دروازه حریف زد که راهی به چارچوب نداشت و در ادامه، فرصت‌های از دست‌رفته رومن یارمچوک باعث شد برتری میزبان رقم نخورد.

در دقیقه ۸۶ یارمچوک تعویض شد و طارمی به خط حمله منتقل شد، اما در دقایق پایانی نیز موقعیت ویژه‌ای برای گلزنی نصیب او نشد. نزدیک‌ترین فرصت در دقیقه ۱۱+۹۰ شکل گرفت که ارسال به محوطه جریمه پیش از ضربه سر طارمی، با دخالت مدافع حریف راهی کرنر شد.

این مسابقه در شرایطی با تساوی خاتمه یافت که اتلاف وقت‌های مکرر دروازه‌بان کیفیسیاس موجب اعلام ۱۱ دقیقه وقت اضافه شد، اما در آخرین صحنه‌های بازی نیز خطای مشهودی از سوی داور اعلام نشد.

المپیاکوس با این تساوی ۳۶ امتیازی شد و همچنان صدرنشین سوپر لیگ یونان باقی ماند. مهدی طارمی که بالاترین نمره را در میان بازیکنان دو تیم از سایت‌های آماری دریافت کرد، با این گل، هفتمین گل فصل خود در لیگ را به ثمر رساند و مجموع پنالتی‌های گرفته‌اش برای المپیاکوس در این فصل را به چهار رساند.

 

